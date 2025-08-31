Shiftdelete Kurucusu'nun Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı

Shiftdelete'in kurucusu olan yayıncı Hakkı Alkan'ın adı çalışanına saldırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hakkı Alkan, çalışanı Samet Jankovic ile yaşadığı tartışmayı kamuoyuyla paylaşarak özür diledi. Konu yargıya taşındı.

OdaTV'deki haberine göre Shiftdelete'in kurucusu olan Hakkı Alkan'ın çalışanına saksı fırlattığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Daha sonra Samet Jankovic isimli çalışanın bilgisayarını kapatarak "Ne yapıyorsun sen" deyip olaya tepki gösterdi. Diğer çalışanların müdahalesi ile ikinin kavgası engellendi.

O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hakkı Alkan, sosyal medyadan bir özür metni yayınlayarak çalışanına dal fırlattığını iddia etti.

Samet Jankovic kullanıcı isimli saldıdıya uğradığını söyleyen kişi de X'ten yaşananları anlattı ve konunun yargıya taşındığını söyledi.

Samet Jankovic yaşadığı mağduriyetlere değinerek, “Dört yıldır yaptığım ek mesailerin karşılığını ben de arkadaşlarım da hiç alamadık. Daha birkaç gün önce yapılan zammım iptal edildi. Mobbing konusuna girmiyorum bile; küfürlerin, tehditlerin havada uçuştuğu bir kurumdan söz ediyorum. Keşke emek verdiğim yer hakkında böyle bir paylaşım yapmak zorunda kalmasaydım. Az önce bir özür mesajı yayınlamış; yüzüme fırlattığı şeyi ‘dal’ diye nitelendiriyor.” ifadelerini kullandı.