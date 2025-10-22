UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta müsabakasında Samsunspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

"BU GECE UKRAYNA İÇİN ZOR GEÇTİ"

Maç öncesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Ukrayna'daki savaşa değindi.

Shovkovskyi, "Bu gece Ukrayna ve Kiev için zor geçti. 2 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Elektrik kesintisi ve birçok sorun yaşıyoruz. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaşadığımız sorunları herkes anlıyordur" dedi.

"BAZI OYUNCULARIMIZ BİZİMLE OLMAYACAK"

"Birkaç oyuncumuz bizle olmayacak çünkü ligde bir sonraki maçı kazanmamız gerekiyor" diyen Shovkovskyi, "Samsunspor çok iyi bir oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar. Futbol çok farklı bir takım oyunu. Samsunspor maçında kimin oynayıp oynamayacağını hoca olarak ben karar veriyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM TAKIMLAR ÇOK AGRESİF OYUNUYOR"

Samsunspor maçından beklentisi hakkındaki soruya cevap veren Shovkovskyi, şunları söyledi:

"Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli görülüyor. Daha önce Galatasaray'la oynadık ve tüm takımlar çok agresif oynuyor. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Umarım gecemiz güzel geçer."

"ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYORUZ"

Basın toplantısında yer alan Dinamo Kiev kalecisi Ruslan Neshcheret, takımlarının son haftalarda gösterdiği kötü performansla ilgili olarak, "Biz profesyoneliz. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bazen kötü sonuçlar alabiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. O maçlarda genelde son dakikalarda goller yedik. O nedenle galip gelemedik" diye konuştu.