Ailesi enkaz altında olan depremzedenin laflarını Show TV muhabiri kesti. AKP ve gerçeklerden bu kadar mı korkuyorsunuz?

10 ili vuran deprem felaketinde iktidara tepki gösterdiği için vatandaşın 'sesini kısan' Habertürk'ten sonra bir sansür vakası daha gerçekleşti. Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaştı.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN ÇIĞ GİBİ TEPKİ

Ekşi Sözlük'te de muhabir Södekoğlu'na tepkiler ardı ardına geliyor. Södekoğlu'na Ekşi Sözlük yazarlarından büyük tepki geldi.

Yapılanlar yorumlardan bazıları ise şunlar, "Şu an canlı yayında bir vatandaş buraya yeterli yardım gelmiyor, enkaz altında kalanlar var derken o vatandaşa uzattığı mikrofonu çeken ve başka yöne doğru giden, enkaz yanından canlı yayın yapan kişi.", "aaaaaaaaaaaaa!!!! bıraktı kızı gitti! bıraktı kızı gitti! çıldırıcam! Allah kahretsin lan sizi.", "Şaka gibi. enkazdan çıkan bir kıza mikrofon uzattı. kız kardeşim annem babam enkaz altında ama gelen giden ekip kimse yok dediği an mikrofonu kızdan çekerek oradan uzaklaştı. sen hayrola, oraya insanların dramını göstermeye mi gittin yoksa şikayet gelince iktidara yaranmak için kaçmaya mı? bu konuyu güncel tutalım. utanmaz kadın".

KONUYU DEĞİŞTİRİP UZAKLAŞTI

Enkazdan çıkarılan bir kadının, "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir ise konuyu değiştirmeye çalışarak, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi. Bu sözleri söylerken muhabir depremzedenin yanından uzaklaşmaya çalıştı.

MUHABİR AÇIKLAMA YAPTI

Tepki alan muhabir Södekoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

10 İL ENKAZ ALTINDA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, Hatay en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken, yeni başlayan çalışmalarda enkaz altındaki birçok yurttaş kurtarılmaya çalışılıyor.

HABERTÜRK DE SESİ KESMİŞTİ

Deprem bölgelerinden Hatay’ın İskenderun ilçesinden de bir vatandaş Erdoğan’a tepki göstermişti. Vatandaşın “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti… Nerede” dediği sırada Habertürk yayının sesini kesmişti.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA SABAHLAYIP ENKAZDAN DEPREMZEDELERİ ÇIKARIYOR

Birçok binanın ağır hasarlı olduğu kentte, hiçbir dükkanın açık değil. Su gibi hayati ihtiyaçlar ise açık olan birkaç akaryakıt istasyonlarından karşılanıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar, belediyenin bazı sosyal tesisleri olmak üzere, kendi imkanlarıyla kurdukları alanlarda, bazı vatandaşlar da kendi araçlarında sabahlıyor. Akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bulunamazken, ilerleyen günlerde bu durumun vatandaşlar için sorun olacağı öngörülüyor. Öte yandan İskenderun, Belen, Samandağ, Kırıkhan ve birçok bölgede ekiplerin yetersizliği dile getiriliyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN GELEN TEPKİLER: