Show TV'de isyan ettiren gelişme. Apar topar Sandık kokusu dizisinden ayrıldı

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Show TV'de isyan ettiren gelişme. Apar topar Sandık kokusu dizisinden ayrıldı
Metin Akdülger, Sandık Kokusu dizisine veda ediyor

Son günlerde Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisi izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Atilla, diziden apar topar ayrıldı. Bu ani ayrılık izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve dizinin hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Atilla karakterine hayat veren oyuncunun ani ayrılığı, dizinin geleceği hakkında da soru işaretleri oluşturdu. İzleyiciler, Atilla'nın diziden ayrılmasının hikayeye nasıl yansıyacağını merakla beklemekteler. Dizinin yapımcıları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsalar da, izleyicilerin bu gelişmeye tepkisi dikkate alındığında, dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı merak konusu haline geldi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sandık Kokusu” dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Show TV’nin yeni sezonda devam onayı verdiği dizi Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmuştu. Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.

Dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek. Dizinin 23. Bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.

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