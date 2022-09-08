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Antalyaspor'a Japon 10 numara: İmzaya geldi

Antalyaspor, Portekiz'in Porto Kulübü'nde forma giyen Japon yıldız Shoya Nakajima'yı transfer etti

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 18:58
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Shoya Nakajima Antalyaspor'da

Antalyaspor'a Japon 10 numara: İmzaya geldi
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Antalyaspor, Portekiz’in Porto kulübünden 28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima'yı transfer etti.

Porto ile anlaşan kırmızı beyazlılar, Japon 10 numarayı Antalya'ya getirdi.

Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol atarken 44 asist yaptı.

Japonya Milli Takımı'nda da forma giyen Nakajima, 19 maçta 5 gol kaydetti.

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