﻿Antalyaspor'a Japon 10 numara: İmzaya geldi

Antalyaspor, Portekiz’in Porto kulübünden 28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima'yı transfer etti.
Porto ile anlaşan kırmızı beyazlılar, Japon 10 numarayı Antalya'ya getirdi.
Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol atarken 44 asist yaptı.
Japonya Milli Takımı'nda da forma giyen Nakajima, 19 maçta 5 gol kaydetti.
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