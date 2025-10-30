ABD Başkanı Trump, Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Ancak Trump yüksek gümrük tarifesi getirdiği Çin ile kritik görüşme öncesi masaya ‘nükleer silah’ kartını sürdü. Trump, Pentagon’a nükleer silah denemelerine başlanması için talimat verdiğini söyledi.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ÇETİN BİR MÜZAKERECİ"

Güney Kore’deki kritik görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Şi Cinping'e "Seni tekrar görmek güzel" diye seslenen Trump "Bugün ticaret anlaşması imzalayabiliriz" dedi.

Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Burada da ABD Başkanı "Şi çok çetin bir müzakereci ama çok iyi ilişkilerimiz var. Çok başarılı bir görüşme gerçekleştireceğimize eminim." dedi.

Şİ: ÇİN İLE ABD ORTAK VE DOST OLMALI

"Çin ile ABD ortak ve dost olmalı" ifadesini kullanan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise "İkili ilişkilerimizi inşaa etmeyi sürdürmek için ABD ilebirlikte çalışmalıyız" dedi. Trump'ın Gazze'de ateşkes için gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirten Şi, şöyle devam etti:

"ABD ile her konuda anlaşamıyoruz ama dünyanın lider iki ekonomisine sahip ülkeler arasında fikir ayrılıkları normal. Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor."

Görüşme sonrası ortak açıklama gelmedi.

TRUP ANLAŞMAYI DUYURDU

Görüşme sonrası başkanlık uçağında gazetecilere konuşan Trump Çin ile birçok konuda anlaştıklarını belirterek imzaların atılmasının çok yakın olduğunu söyledi. Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisinin düşürüleceğini vurgulayan Trump şunları söyledi:

“Çok önemli konuları sonuçlandırıyor olacağız. Şi ile mikroçipleri görüştük, Nvidia ve diğer şirketlerle çip alımını görüşecekler.

Her şey görüşüldü diyemem. Değerli madenler konusunda anlaşma sağlandı, artık engel olmayacak. Anlaşma 1 yıl süreyle uzatılacak.

Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürülecek.

Nisan ayında Çin'e gideceğim.”

ÇİN İLE GERİLİM SONRASI GÜMRÜK VERGİLERİNİ ARTIRMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Şi ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeden iki hafta önce Çin'e ek yüzde 100 gümrük vergisi getirmişti. Öte yandan Trump Çin ile anlaşmanın sağlanamaması durumunda Çin’e uygulanan gümrük tarifesinin 1 Kasım itibari ile yüzde 155’e çıkarılacağını duyurmuştu.