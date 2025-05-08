Şi ve Putin'den stratejik iş birliği vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ikili ilişkilerden uluslararası ve bölgesel meselelere kadar birçok konuda derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Görüşmede, stratejik eş güdümün güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin istikrarlı ve üst düzeyde geliştirilmesi, 2'nci Dünya Savaşı tarihine ilişkin doğru tarihsel yaklaşımın korunması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) otoritesi ile uluslararası adaletin savunulması konularında ortak görüşe varıldı.

Şi Cinping, Çin-Rusya ilişkilerinin tarihsel temellerine ve güncel stratejik önemini vurgulayarak, "Tarih ve mevcut koşullar, Çin-Rusya ilişkilerinin derinleştirilmesinin yalnızca halklarımızın kalıcı dostluğunun gereği değil, aynı zamanda her iki ülkenin kalkınma hedefleri açısından da zorunlu bir tercihtir" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi, iş birliğinin yalnızca iki ülke için değil, aynı zamanda küresel adaletin korunması, çok taraflılık ilkesinin savunulması ve uluslararası yönetişim sisteminde reform yapılması açısından da çağın bir gerekliliği olduğunu belirtti. Günümüzde tek taraflılık ve hegemonya girişimlerinin yeniden yükseldiğine dikkat çeken Şi, Çin ile Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu tehditlere karşı özel sorumlulukları bulunduğunu ve 2'nci Dünya Savaşı'nın tarihine ilişkin doğru bakış açısını koruyarak küresel bilinç inşasına katkı sunacaklarını kaydetti.

Ekonomik ve teknolojik iş birliğine de değinen Şi, Çin ile Rusya'nın tamamlayıcı kaynak ve endüstriyel avantajlarını değerlendirerek ekonomi, ticaret, enerji, tarım, havacılık, uzay ile yapay zeka gibi alanlarda yüksek kaliteli ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğini genişletmeleri önerisinde bulundu. Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesini öneren Şi Cinping, eğitim, sinema, turizm, spor ve taşra yönetimler arası iş birliği alanlarının da geliştirileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya-Çin ilişkilerinin eşitlik ile karşılıklı saygıya dayandığını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını söyledi. Rusya'nın "Tek Çin" politikasına bağlı kaldığını aktaran Putin, Tayvan meselesinde Çin'in tutumunu desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Putin ayrıca, üst düzey karşılıklı temasların sürdürülmesi, ticaret, yatırım, enerji, tarım ve teknolojideki pragmatik iş birliğinin güçlendirilmesi ile eğitim, kültür, gençlik ve turizm alanlarındaki temasların derinleştirilmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi. ABD'nin yüksek gümrük vergisi politikalarını "mantıksız ve yasa dışı" olarak niteleyen Putin, bu tür politikaların uzun vadede en büyük zararı bizzat ABD'nin kendisine vereceğini kaydetti.

Putin, Çin ve Rusya'nın BM, Shanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda eş güdüm içinde hareket ederek çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşmasına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Tek taraflılık, keyfi yaptırımlar ile bloklaşma girişimlerine karşı çıkılması ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarının savunulması çağrısında bulundu.

Şi ve Putin aynı zamanda "Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında; Çin Halkı'nın Japon İşgaline Karşı Direniş Zaferi, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sı Karşısındaki Zaferi ve Birleşmiş Milletler'in Kuruluşunun 80'inci Yıl Dönümü Vesilesiyle Yeni Çağda Kapsamlı, Stratejik ve Eş Güdümlü Ortaklığın Derinleştirilmesine Dair Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Görüşmelerin sonunda iki lider, stratejik istikrar, uluslararası hukuk, biyogüvenlik, yatırım koruması, dijital ekonomi, karantina önlemleri ve sinema alanlarını kapsayan 20'den fazla iş birliği anlaşmasına imza attı.