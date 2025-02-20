Sibel Can imaj değişikliğine gitti! Görenleri şaşkına çevirdi

Sahnedeki etkileyici sesi, enerjik dansları ve zarafetiyle yıllardır geniş bir kitleyi kendine hayran bırakan Sibel Can, seçtiği iddialı sahne kıyafetleriyle de sıkça gündeme geliyor.

Padişah, Çakmak Çakmak ve Vallahi Yalan gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında adını duyuran başarılı sanatçı, şu sıralar yeni albümünün hazırlık sürecinin keyfini çıkarıyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Albümünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle buluşturan Can, aynı zamanda cesur bir kararla saçlarını sarıya boyayarak imajını yeniledi.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMA YARATTI

Yıllardır koyu saç renkleriyle tanınan Sibel Can’ın bu değişimi, takipçileri arasında karışık tepkilere yol açtı. Kimileri sarı saçın sanatçıya çok yakıştığını düşünürken, kimileri ise onun klasik tarzına geri dönmesini tercih ettiğini dile getirdi.