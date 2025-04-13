Sibel Can kazandığı ilk parayla bakın ne almış? 'O zaman ucuzdu' diyerek duyurdu! Çok şaşıracaksınız...

Sibel Can İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Programda kazandığı ilk parayla 5 katlı bir apartman aldığını açıklayan Sibel Can Bodrum yerine Miami'de villa almayı tercih ettiğini de dile getirdi.

KAZANDIĞIM İLK PARAYLA...

Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.

"MİAMİ'YE BAYILIYORUM"

Öte yandan Miami sevgisiyle bilinen Sibel Can şunları söyledi:

"Miami Vice. Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Bayılıyordum Miami'ye. Bir de ben sıcak, deniz seviyorum. O diziye kilitlenmiştim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. O kadar çok sevdiğim bir yerdeydi. Hayal ediyordum gitmeyi. Melisa, Engincan küçüktü. Emir daha doğmamıştı. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim. Daha gittiğim an ev almaya karar verdim. Dönünce de evimi seçtim aldım."

"BODRUM'A GİTTİM BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Bodrum'da alacağıma, hiç rahat edemem. Bodrum'da alacağıma Miami'de alayım dedim. Bodrum'a gittim, başıma gelmeyen kalmadı. Benim babam da kızım Bodrum, Çeşme alma. Rahat edemeyeceksin. Yurt dışında derdi hep babam. Miami'ye tatile gittim ve evi aldım."