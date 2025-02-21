Sibel Can’ın sarışın hali kısa sürdü! Yeni albümü için imaj değiştirmişti

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Sibel Can’ın sarışın hali kısa sürdü! Yeni albümü için imaj değiştirmişti

Güçlü sesiyle sahnelerin tozunu attıran ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak saçlarını sarı renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının sarışın hali çok kısa sürdü. Sibel Can’ın saçlarını yeniden eski rengine boyattığı görüldü.

Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giden Sibel Can, aldığı bir kararla eski saç rengine geri döndü.

SAÇLARINI SARIYA BOYATMIŞTI

Padişah, Çakmak Çakmak ve Vallahi Yalan gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren Sibel Can saçlarını sarı renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının imaj değişikliği uzun sürmedi.

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LONDRA'YA GİTTİ METROYA BİNDİ

Şarkıcı Sibel Can, çocukları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile tatil yapmak için Lonra'ya gitti. Sibel Can, daha sonra çocukları ile şehri gezmek için metroya bindi.

Sibel Can, metro beklerken oğlu Engincan'ın kendisini çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımındaki o detay dikkatlerden kaçmadı.

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ESKİ RENGİNE GERİ DÖNDÜ

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise; Sibel Can'ın kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek sarıya boyattığı saçlarını yeniden eski rengine boyatması oldu.

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