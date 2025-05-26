Sibel Taşçıoğlu’ndan olay yaratacak ‘Kızılcık Şerbeti’ itirafı

Kızılcık Şerbeti ekranlardan nadir görülen bir başarıya imza atarak 100 bölümü açtı. Başarılı oyuncu kadrosu ve tansiyonun bir an olsun düşmediği senaryosuyla izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran yapımın sevilen başrol oyuncularından biri olan Sibel taşçıoğlu kadrodan yakın bir zamanda ayrıldı.

Pembe karakterinin senaryo gereği öldürülmesi ile diziden çıkarılan oyuncunun ardından iddialarda gecikmedi. Sette oyuncular arasında anlaşmazlık yaşandığı ileri sürülürken, dizinin senaristi Zeynep Gür’ün ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu tarafından Instagram üzerinden takipten çıkarılmasıyla birlikte hayranlar arasında konusulanlar alevlendi.

''ÇOCUKÇA BULUYORUM''



Sibel Taşçıoğlu'nun bu hamlesi sonrası Zeynep Gür dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu:



"Vallahi bende haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum."

EKRANLARA DÖNECEK

Basın mensuplarının Kızılcık Şerbeti’ne ilişkin sorusınun ardından Sibel Taşçıoğlu diziyi halen takip edip etmediğine yönelik olarak Kızılcık Şerbeti ile ilgili; ''Kendi son bölümümden sonra bir iki bölümünü takip ettim hikayede ne oluyor diye. Sonrasında da takip etmedim açıkçası. Ama başka takip ettiğim diziler var. Arkadaşlarımın oynadığı oluyor, piyasada neler oluyor, arkadaşlarım neler yapıyor ya da izlemekten keyif aldığım diziler var onlara bakıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Usta isim, yakında yeni projeyle ekranlara döneceğinin de müjdesini verdi