Siber güvenlik alarmı: Yüzlerce yazıcı tehdit altında

Siber güvenlik kuruluşu Rapid7 tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, Brother, Fujifilm, Ricoh, Toshiba ve Konica Minolta gibi önde gelen markaların toplamda 748 çok fonksiyonlu yazıcı, tarayıcı ve etiket yazıcısında sekiz kritik güvenlik açığı buldu. Bu zafiyetler, siber saldırganların cihazlara ve bağlı oldukları ağlara yetkisiz erişim sağlamasına olanak tanıyor. En kritik açık, kimlik doğrulama bypassı olarak tanımlanıyor ve saldırganların cihazın kontrolünü ele geçirmesine yol açabiliyor.

Çoğu cihazda bulunan varsayılan parola, cihazın seri numarasına dayanıyor ve bu da başka bir güvenlik açığı aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Rapid7, kullanıcıların bu varsayılan parolaları derhal değiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Brother'a göre, bu varsayılan parola fabrika çıkışlı olduğu için firmware güncellemeleriyle değiştirilemiyor, bu da kullanıcı müdahalesini zorunlu kılıyor. Saldırganlar ele geçirdikleri erişimle kendi parolalarını oluşturabilir, cihaz ayarlarını değiştirebilir veya yetkili kullanıcıların ayrıcalıklı fonksiyonlarını kullanabilirler.

Bazı diğer güvenlik açıkları ise buffer taşmalarına neden olarak cihazların çökmesine yol açabilirken, diğerleri ağ fonksiyonlarına erişim ve LDAP veya FTP gibi harici hizmetlerin kimlik bilgilerini çalma imkanı sunuyor. Bu durum, saldırganların ağda daha derinlere inerek hassas verilere ulaşma riskini artırıyor. Etkilenen modeller arasında 689 farklı Brother, 46 Fujifilm, 5 Ricoh, 2 Toshiba ve 6 Konica Minolta modeli bulunuyor. Dell gibi markaların da Brother yazıcılarını kendi markaları altında sattığı belirtiliyor ancak Rapid7'den Stacey Holleran, Dell modellerinin etkilenip etkilenmediği konusunda kesin bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Daha önce ortaya çıkan Xerox Versalink yazıcılarındaki benzer zafiyetlerle doğrudan bir bağlantı olmadığı, sadece varsayılan parola mekanizmasının benzer olduğu açıklandı.