Siber güvenlik uzmanları alarmda: 15.000'den fazla veri kaydı Darknet'te yayınlandı

Veriler, 145 ülkeyi kapsayan bir ZIP dosyasında bulunuyor. En çok etkilenen ülkeler arasında Meksika (1.603 cihaz), ABD (679 cihaz) ve Almanya (208 cihaz) yer alıyor. Verilerin bir kısmı Almanya’daki Deutsche Telekom ve Vodafone gibi büyük internet servis sağlayıcılarına ait cihazlara işaret ediyor.

GERÇEK Mİ, SAHTE Mİ?

Verilerin gerçekliği konusunda tartışmalar sürüyor. Ancak heise security tarafından yapılan testlerde bir cihaz yöneticisinin kimlik bilgileri doğrulandı. Almanya'da bir yöneticinin, sızdırılan yapılandırma dosyalarının kendi Fortinet cihazına ait olduğunu kabul etmesi, verilerin gerçek olabileceğini ortaya koyuyor.

Saldırıya uğrayan cihazların çoğunun, sistem evleri tarafından uzaktan yönetilen şirketlere ve sağlık kurumlarına ait olduğu düşünülüyor. Verilerin arasında şifrelenmiş yönetici şifreleri, SSH özel anahtarları ve kablosuz ağ şifreleri gibi kritik bilgiler bulunuyor. Bu durum, olası yeni saldırıların kapısını aralıyor.

ESKİ VERİLER, YENİ TEHDİT

Sızdırılan bilgilerin 2022 yılına ait olduğu tahmin ediliyor. Yapılandırma dosyalarındaki yazılım sürümleri ve cihaz bilgileri incelendiğinde, FortiOS 7.0.0-7.0.6 veya 7.2.0-7.2.2 sürümlerinin kullanıldığı görülüyor. En yaygın cihazlar arasında FortiGate Firewall 40F ve 60F modelleri yer alıyor.

Verilerin nasıl ele geçirildiği henüz bilinmese de, sızıntının Fortinet’in kendi bulut sisteminden kaynaklanmadığı düşünülüyor. Ayrıca, yakın zamanda keşfedilen güvenlik açıklarının bu sızıntıyla bağlantılı olmadığı belirtiliyor.

YETKİLİLER VE KULLANICILAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, bu tarz cihazların uzaktan yönetim konsollarını derhal devre dışı bırakmayı ve şifreleri güncellemeyi öneriyor. BSI (Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi) ve diğer otoriteler, etkilenen kullanıcıları bilgilendirme ve saldırganları tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.

Fortinet'in bu konudaki açıklaması ise henüz gelmedi. Ancak uzmanlar, kullanıcıların cihaz güvenliğini artırmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Siber tehditlere karşı daha güçlü önlemler almak için bu olay bir uyarı niteliğinde.