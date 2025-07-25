Siber korsanlar CIA’nın kalbine saldırdı! Büyük güvenlik açığı var

Kaynak: Haber Merkezi
Siber korsanlar CIA’nın kalbine saldırdı! Büyük güvenlik açığı var

Son dönemde Microsoft’un güvenlik açıklarından faydalanan siber korsanları son saldırısını CIA’nın kalbine yaptı. CIA’nın çok kritik istihbarat faaliyetlerine destek veren siteye yapılan saldırının büyük güvenlik açığına neden olacağı belirtiliyor.

ABD'nin en kritik istihbarat altyapılarından biri ciddi bir siber saldırının hedefi oldu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) casusluk ve gözetleme faaliyetlerine destek veren önemli bir web sitesi hacklendi.

Washington Times'ın haberine göre adı açıklanmayan site, CIA'in gelişmiş izleme ve veri toplama programlarını destekleyen dijital altyapının bir parçası olarak biliniyor.

Saldırı sonucunda hangi verilerin ele geçirildiği henüz açıklanmazken, uzmanlar olayın Amerikan istihbaratı için "önemli bir güvenlik zafiyeti" oluşturabileceğini ifade ediyor.

DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçınıyor. Hangi sitenin hedef alındığı, saldırganların ne tür bilgilere ulaştığı ve olayın istihbarat operasyonlarını nasıl etkileyebileceği hala belirsizliğini koruyor.

ABD istihbarat kurumları ile siber güvenlik birimlerinin, olayla ilgili detaylı inceleme yürüttüğü ve yeni güvenlik önlemleri üzerinde çalıştığı bildirildi.

CIA DAHA ÖNCE DE SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Saldırı, daha önce yaşanan benzer olayları da hatırlattı.

2017’deki Vault 7 sızıntısı, CIA'in gizli dijital gözetleme araçlarının ifşa edilmesine neden olmuştu.

2024’te ise "Salt Typhoon" isimli hacker grubu, Washington D.C. çevresindeki telekom altyapılarına sızarak iletişim verilerini ele geçirmişti.

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