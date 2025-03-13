''Siber saldırı'' iddialarına açıklama: Yaşanan saldırı, müşterilerimizin özel bilgilerini kapsamıyor”

İnternet servis sağlayıcı şirketi olan TurkNet’e bir siber saldırı gerçekleştirildiği ve bunun sonucunda 2.8 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgileri de dahil olmak üzere verilerinin çalındığı iddia edildi. Bunun üzerine TurkNet, müşterilerine konuya ilişkin bir açıklama metni gönderdi. Açıklamada, siber saldırının 11 Mart Salı günü yapıldığını tespit ettikleri ve saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı bildirildi.

Siber saldırı sonucunda, sorumluların tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalara başladıkları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: