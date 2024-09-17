Siber saldırı sonrası ABD harekete geçti: Savunma Bakanı İsrail'e gidecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Siber saldırı sonrası ABD harekete geçti: Savunma Bakanı İsrail'e gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek için İsrail'i gidecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek için İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

ABD'nin "Axios" haber platformu, Austin'in 22-23 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in İsrail ziyaretinde gündemin Hizbullah ile yaşanan gerilim olduğu belirtildi.

İsrail'den Lübnan'a siber saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandıİsrail'den Lübnan'a siber saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı

Lübnan'da İsrail bombardımanında ölü sayısı artıyor: Hizbullah’tan karşı hamleLübnan'da İsrail bombardımanında ölü sayısı artıyor: Hizbullah’tan karşı hamle

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor.

İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu Hizbullah ile yaşanan gerilimin daha da tırmandığı belirtiliyor.

Son Haberler
Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma açtı
Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma açtı
Paris'te şiddetli iki büyük patlama!
Paris'te şiddetli iki büyük patlama!
Galatasaray - Gaziantep FK maçında perde açıldı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında perde açıldı
Ümraniye’de Düğün magandalarına ceza yağdı: 3 sürücüye 26 bin 104 TL ceza
Düğün magandalarına ceza yağdı: 3 sürücüye 26 bin 104 TL ceza
Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 28 gözaltı
Dev operasyon! 28 gözaltı!