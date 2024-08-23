Siber zorbalık! Dürüst şoförün Google kabusu. "Salak Şoför" yazınca o çıkıyor

Bulduğu paralı cüzdanları sahiplerine teslim eden Barış Özer, sosyal medyada karşılaştığı "Salak mısın?" yorumunun ardından adeta siber zorbalığın hedefi haline geldi.

Özer'in ismi, Google arama motorunda yapılan "salak şoför" aramasıyla ilk sayfalarda çıkmaya başladı.

Bu durum, şoförün hayatını olumsuz etkiledi ve psikolojisini bozdu. Özer, "O kelimeyi duymak bile istemiyorum. Söyledikçe daha da yayılıyor. Ben akıllı ve dürüst bir şoförüm" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

"İnsanlık yaptım, ceza mı buldum?" diye soran Özer, iyi niyetinin böyle bir sonuç doğurmasına anlam veremedi. Şoför, "Google'a sesleniyorum. Benimle ilgili çıkan bu yanlış sonuçları düzeltmelerini istiyorum. Benim yerime 'dürüst şoför' veya 'vicdanlı vatandaş' yazsınlar" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre, bu olay, sosyal medyanın olumsuz etkilerinin bir göstergesi. İyi niyetle yapılan bir davranışın, bilinçsizce yapılan yorumlarla nasıl çarpıtıldığı ve bir insanın hayatını nasıl olumsuz etkileyebildiği bu örnekte açıkça görülüyor.

Bu durumla karşılaşmamak için neler yapılmalı?

Sosyal medya kullanırken dikkatli olalım: Herhangi bir paylaşım yapmadan önce düşünmeli, başkalarının duygularına zarar verebilecek yorumlardan kaçınmalı.

Siber zorbalığa karşı duyarlı olalım: Etrafımızdaki insanların yaşadığı siber zorbalık durumlarına karşı sessiz kalmamalı.

Arama motorlarının sonuçlarını sorgulayalım: İnternette aradığımız bir konuyla ilgili çıkan ilk sonuçlara hemen inanmamalı. Farklı kaynaklardan bilgi alarak doğruya ulaşmaya çalışmalı.