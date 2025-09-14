Siberay programı kapsamında yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siberay programı kapsamında yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Afyonkarahisar'da "Siberay" programı çerçevesinde yaklaşık 90 bin kişiye bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da "Siberay" programı çerçevesinde yaklaşık 90 bin kişiye bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Siberay programı çerçevesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla; ilimizde düzenlenen NG AFYON Motofest-MXGP of TÜRKİYE etkinlik alanında stant açıldı Açılan stantta bilgi yarışması düzenlenmiş, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında 90 bin kişiye seminer düzenlenerek, bilgi yarışmasında başarılı olanlara ödül verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Siberay programı kapsamında yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Siberay programı kapsamında yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Son Haberler
Adrese yönelik operasyonda 4 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi
Adrese yönelik operasyonda 4 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi
Deniz keyfinin yanında tehlikeli atlayışlar tedirgin ediyor!
Deniz keyfinin yanında tehlikeli atlayışlar tedirgin ediyor!
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Hatay’da bin 260 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor