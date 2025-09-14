Siberay programı kapsamında yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Afyonkarahisar'da "Siberay" programı çerçevesinde yaklaşık 90 bin kişiye bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Siberay programı çerçevesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla; ilimizde düzenlenen NG AFYON Motofest-MXGP of TÜRKİYE etkinlik alanında stant açıldı Açılan stantta bilgi yarışması düzenlenmiş, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında 90 bin kişiye seminer düzenlenerek, bilgi yarışmasında başarılı olanlara ödül verilmiştir" ifadelerine yer verildi.