Sibirya'da 37 bin yıllık ‘Kılıç Dişli Kedi’ mumyası bulundu: Geniş patileriyle aslana benziyor

Buzun içinde geçirdiği on binlerce yılın ardından bile kedi yavrusunun tüyleri ve bıyıkları, günümüze kadar bozulmadan gelebildi.

"Kılıç Dişli kedi" türüne ait geçmişte fosiller ve kemikler bulunsa da, mumyalaşmış kalıntının arkeoloji tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor.

Kalın boynu ve geniş patileriyle günümüz kedilerinden çok aslana benzerlik gösteren Kılıç Dişli Kedilerin soyu on binlerce yıl önce tükenmişti.

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Bilim insanları, kedinin tüylerinin yumuşaklığına şaşırdıklarını söyledi.

Mumyanın, bu hayvanların ağız yapısı konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara noktayı koyduğu ifade ediliyor.

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