Sibirya'da rekor sıcaklık. Küresel iklim krizi dünyayı tehdit ediyor

Editör: Sami Gürel

Sibirya'da sıcaklıklar 37.7 derecenin üzerine çıkarken bunun tarihin en sıcak günleri olduğu açıklandı.

Dünya çapında aşırı sıcaklıkları takip eden klimatolog Maximiliano Herrera'ya göre, geçen Cumartesi Sibirya Jalturovosk'ta sıcaklıklar 37.9 dereceye ulaştı ve bu tarihteki en sıcak gün oldu.

Çarşamba günü, 39.6 santigrat dereceye ulaşan Baevo bölgesi ve 38.5 santigrat dereceye ulaşan Barnaul kenti de dahil olmak üzere tüm zamanların ısı rekoru kırıldı.