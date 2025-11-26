19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardından İBB iddianamesi hazırlandı. CHP kurultay davasında ise ‘mutlak butlan’ tedbir kararı da çıkmamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım sürecinin Meclis ayağında komisyon üyeleri İmralı’ya gitti. CHP ve Yeni Yol Partisi’nin bulunmadığı heyette AKP, MHP ve DEM Parti üyesi yer aldı.

AREA Araştırma, 22-24 Kasım 2025’te 26 ilde kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişi ile bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemiyle anket gerçekleştirdi. Son yaşanan gelişmeler ise anketlere yansıdı.

SÜREÇ NE AKP'YE NE DE MHP'YE YARADI

AREA anketine göre birinci parti konumunda yüzde 32.3 ile CHP oldu. AKP ile CHP ile arasındaki fark ise 2 puana yaklaştığı görüldü. AKP yüzde 30.7 oy oranı aldı. Üçüncü parti ise yüzde 8.1 DEM Parti oldu.

Sürecin ise MHP’ye kötü yansıması görülürken, İYİ Parti’nin MHP’yi geçtiği kaydedildi. MHP yüzde 6.1 ile seçim barajı altında kalırken, İYİ Parti’nin barajı geçtiği görüldü. İYİ Parti yüzde 7.1 ile dördüncü parti oldu. Zafer Partisi yüzde 5.1, Anahtar Parti yüzde 4.1, YRP yüzde 3.3 ve TİP yüzde 1.5 oy aldığı görüldü. Bu sonuçlar İmralı’ya gitme kararı alındıktan sonra verilen yanıtlar üzerine ortaya çıktı.

Ankette bir diğer soru ise 'TBMM’de kurulan komisyonun, Abdullah Öcalan’ı dinlemek için İmralı’ya gitmeli mi?' oldu. Komisyonun Öcalan’ı dinlemek için İmralı’ya gitmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.5, gitmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 65.7. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 6.8 olarak belirtildi.