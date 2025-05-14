'Sıcak Büfe' vizyona giriyor: Kahkaha dolu bir macera başlıyor!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ın başrollerini paylaştığı, D Media yapımı “Sıcak Büfe” filmi, 16 Mayıs’ta seyircilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği filmin senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül yazdı.

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İki kardeşin alışılmadık maceralarını konu alan film, komedi dünyasının kapılarını aralamayı amaçlıyor.

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Filmde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal da yer aldı.

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“SEYİRCİYİ 1,5 SAAT GÜLÜMSETECEK, KEYİFLİ BİR FİLM BEKLİYOR”

Soho House’taki gösterimde konuşan Hakan Yılmaz, sinemaseverleri eğlenceli bir filmin beklediğini vurgulayarak, “Ekip arkadaşlarımızla harika bir süreç geçirdik. Filmi geçen ağustosta çektik. 16 Mayıs’ta vizyona giriyor. Seyirciyi 1,5 saat gülümsetecek, keyifli bir film bekliyor.” dedi.

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Yılmaz, filmin saf komedi türünde olduğunu ve kara mizahla hikaye anlattığını ifade ederek, “Her zorlukta ailenin birbirine verdiği desteği konu alıyor. Çok eğlenceli bir film oldu. Çekimler harika geçti. 16-17 gün sürdü. Aralıksız çalıştık. Sinemaseverleri 16 Mayıs’tan itibaren salonlarda bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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Oyuncu Bihter Dinçel de eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere filmi önererek, şunları söyledi:

“Filmin eğlence sarmalına kapıldığınızda çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Benim için öyleydi. Filmde bir para meselesi var. Para, hırs ve vicdan etrafında dönüyor. Belaya bulaşan iki kardeşin, bizim de dahil olmamızla, o bela sarmalından çıkamamasını izleyeceğiz.”

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Herkesin filmden bir mesaj çıkarabileceğini belirten Dinçel, canlandırdığı Arzu karakterinin kocasını parmağında oynatan, paraya düşkün bir kadın olduğunu ifade etti.

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Film, Azerbaycan’da 15 Mayıs’ta, Avrupa’da ise 22 Mayıs’ta vizyona girecek.

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