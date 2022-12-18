Sıcak çorbada büyük tehlike. Riski 3 katına çıkarıyor

Özellikle kış mevsimlerinin ana öğünü olan çorbanın faydalarını say say bitmez. Ancak uzmanlara göre, sıcak çorbalar kanser riskini artırabilir. Dr. Deborah Lee, sıcak çorba içmenin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor. Dr. Lee, çorbaların ve yemeklerin sıcaklığına oldukça dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, Dr. Lee şunları söyledi:

Yüksek sıcaklıkta yemek yemenin veya içmenin yemek borusu kanseri riskini artırıp artırmadığı hala belirsiz. Çalışmalar çelişkili sonuçlar verdi. Bununla birlikte yüksek sıcaklıkta yiyecek ve içecek yemek veya içmek yemek borusunda iltihaplanma ile birlikte yanmalara ve haşlanmalara neden olabilir.

KANSER RİSKİNİ 3 KATINA ÇIKARABİLİYOR

Dr. Lee, “Sıcak çorba ve yemek borusu kanseri riskleri hakkında herhangi bir çalışma yok. Ama sıcak çorba muhtemelen sıcak içeceklerle aynı etkilere sahip olacaktır.” Dedi.

Araştırmalarda sıcak çorba incelenmemiş olsa da, sıcak içecekleri ölümcül durumla ilişkilendiren çeşitli makaleler var. Örneğin, Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma , sıcak içeceklerin yemek borusu kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

500.000'den fazla kişiyle yapılan çalışmada kahve ve çay içme olasılığı daha yüksek olan insanlara odaklandı. Çalışma, daha fazla araştırma gerekli olmakla birlikte, kahve tüketiminin özofagus kanseri riskiyle nedensel olarak ilişkili olduğu ve bunun sıcaklık etkisiyle ilgili olduğunu bildiren bazı kanıtlar olduğu sonucuna varmıştır.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Dr. Lee, "Suyun 212°F'de (100°C) kaynadığını düşündüğünüzde, bu, kaynayan suyun sıcaklığının neredeyse yarısıdır ve gerçekten oldukça ılıktır. Sıcak içecekleri veya çorba gibi sıcak yiyecekleri yemeden önce soğumaya bırakmak mantıklıdır. Kaynayan suyun 212°F'den (100°C) 176°F'ye (80°C) soğuması üç dakika sürer.” Açıklamasında bulundu.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ

İstemsiz ve ciddi kilo kaybı,

Hazımsızlık,

Göğüs bölgesinde veya karında yanma, ağza acı su gelmesi,

Yutma güçlüğü, yutulan gıdaların boğaza takılması sebebiyle boğulma,

Bulantı ve kusma,

Tüketilen gıdaların yemek borusundan ağza geri yükselmesi,

Göğüs ağrısı,

Uzun süre devam eden kuru öksürük,

Sıklıkla yaşanan hıçkırık.