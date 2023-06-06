Aubameyang ile görüşmeler başladı

Sezon başında Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olan Gabonlu oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang, İngiliz ekibinden ayrılacak.

Adı Galatasaray ile de geçen Aubameyang'ın kararı henüz netleşmedi.

ABD TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Pierre-Emerick Aubameyang, ara transfer döneminde Los Angeles FC'den teklif almıştı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğinden dolayı MLS ekibinin teklifini reddetmişti.

SUUDI ARABİSTAN EKİPLERİ DEVREDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekipleri Al-Ahli ve Al-Shabab, Pierre-Emerick Aubameyang ile görüşme gerçekleştirdi.

PERFORMANSI

Bu sezon Pierre-Emerick Aubameyang Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 21 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.