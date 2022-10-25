25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dinamo Kiev Başkanı'ndan Mircea Lucescu için ayrılık açıklaması geldi

Dinamo Kiev Başkanı'ndan Mircea Lucescu için ayrılık açıklaması geldi

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, takımın teknik direktörü Mircea Lucescu için açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:37
Takip Et

Sıcak gelişme. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, takımın teknik direktörü Mircea Lucescu için açıklamalarda bulundu

Dinamo Kiev Başkanı'ndan Mircea Lucescu için ayrılık açıklaması geldi
+
Aa
-

Surkis, sezona kötü başlanılmasına rağmen Lucescu ile yakın gelecekte yollarını ayırmayı düşünmediğini söyledi.
Surkis, "Lucescu, burada yapabildiği sürece çalışacak. Kısa bir molaya ihtiyacımız var ve Lucescu takımı bir önceki seviyesine döndürecek. Bundan eminim. Ukrayna'da Lucescu gibi çalışabilecek çok az teknik direktör var" ifadelerini kullandı.
Takımın bu sezon sergilediği kötü performansı, maç yoğunluğuna ve iç saha maçlarının Ukrayna'da yapılamaması nedeniyle futbolcuların daha fazla seyahat etmesinin getirdiği şartlara bağlayan ve bu durumların oyuncular arasında psikolojik krize yol açtığını dile getiren Surkis, ayrıca Lucescu için, "Bugün onun seviyesinde bir teknik direktörü Dinamo'ya getirmeyi başaramayacağımdan eminim" dedi.
Bu sezon ligde 7 maça çıkan Dinamo Kiev, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin de olduğu B Grubu'nda mücadele eden Ukrayna temsilcisi çıktığı 4 karşılaşmada hiç puan alamadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
1
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
2
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
3
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
4
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿İş yeri sahibinin heimlich manevrası hayat kurtardı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Karısını sokak ortasında öldürüp kaçtı
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿Apple'ın üst düzey yöneticisi istifa etti
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
﻿TEM'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.