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Beşiktaş'ın Enzo teklifini Arjantin basını doğruladı

Arjantin basınından Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 20:35
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Sıcak gelişme. Enzo Diaz için Beşiktaş teklif yapmış

Beşiktaş'ın Enzo teklifini Arjantin basını doğruladı
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Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde gündemine gelen Enzo Diaz için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Arjantin basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların, Arjantin ekibi Talleres'in kapısını Diaz için bu yılın ortasında çaldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2 milyon dolar'ın biraz üstünde olduğu aktarıldı.

Talleres'in başkanı Andres Fassi'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve transferi geçekleşmediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun, kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.

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