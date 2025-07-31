Sıcak hava agresifleştiriyor!

Sıcaklarda uykuyu almanın ve düzenli beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Selver Yazıcı, "Hava soğuyor insan psikolojisi değişiyor, hava ısınıyor insan psikolojisi değişiyor, bahar geliyor, kış geliyor, insan psikolojisi değişiyor. Havaların, insanın serotonin ve melatonin hormonları üzerinde çok büyük etkisi var.

HAVALAR HORMONLARI ETKİLİYOR

Bu anlamda, uykuyu düzenli almak ve beslenmeyi düzenli yapmak oldukça önemli. Bir danışman olarak şunu çok duyuyorum; "Gece hava o kadar sıcak oluyor ki pencereyi açıyorum. Klima olmadığı için sabaha kadar uyuyamıyorum. Gün içerisinde de uykusuz olduğum için işime odaklanamıyorum; konuştuğumu anlamıyorum, çok sinirli ve çok gergin oluyorum'. Bunun dışında sıcak havaların, insan vücuduna fazla terleme ile gelen susuzluk ya da beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi durumlardan dolayı, ister istemez insanlarda bir sinir ve agresiflik hali olabiliyor" ifadelerini kullandı.