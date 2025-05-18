Sıcak hava alarmı: O gün termometreler 40 dereceyi görecek

Yurt genelinde havaların isinmasi beklenirken son günlerde sıcaklıkta yaşanan düşüşler peşpeşe gelen yağmur ve fırtına uyarıları vatandaş da şaşkına çevirdi. Ancak meteroloji’den sevindiren haber geldi. Yurt genelinde sıcaklıklar artacak. Bazı illerde termometrenin 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki haftaya ilişkin tahminine göre; Türkiye genelinde sıcaklıkların önce mevsim normallerinin seyredeceği ancak çarşamba gününden itibaren güney kesimlerden başla başlayarak tüm yurtta mevsim normallerinin üzerine yükselceği öngörülüyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELECEK!

Çarşamba günü bazı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, ani sıcaklık değişimine karşı da vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarılarında bulunuluyor.

UZMANLAR UYARDI

Hafta boyunca hava sicakliginda yaşanması öngörülen bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor cuma günü batı kesimlerde 15 ila 31 derece aralığında seyreden sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde 16 ila 33 dereceye kadar çıkabiliyor. Cumartesi günü sıcaklıkların özellikle güney ve iç kesimlerde 17 ila 36 derece arasında değişmesi öngörülüyor

Uzmanlar, ani sıcaklık artışlarına karşı vatandaşları uyararak, öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve özellikle yaşlılar ile kronik hastalığı olanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara’da ve Karadeniz’de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil. Dışarı çıkabilirsiniz gayet güzel romantik bir hava var, biraz ıslanın ondan da bir şey olmaz. Güney Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına var. Diğer bölgelerde yağmur yok, sıcaklıklar artıyor, Güneydoğu’da 35 dereceleri geçecek sıcaklıklar bugünden itibaren. İstanbul’da da ayın 20’sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz’de olacak, diğer bölgelerde yok. Ondan sonraki günlerde de Türkiye’de pek yağış kalmıyor, çarşambadan sonra sıcaklıklar da artmaya başlıyor. İzmir 32-33 dereceyi bulacak, Adana 40 dereceyi bulacak. Osmaniye, Hatay 40 dereceyi geçecek, Ankara 30 dereceye yaklaşacak”