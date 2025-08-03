Sıcak hava Antalya’yı kavurdu: Konyaaltı Sahili'nde yer kalmadı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’da sıcak havayı ve hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Kentte termometreler 35 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 80'lere ulaştı. Yaz döneminin ortasına gelinirken Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kent genelinde yoğunluk yaşandı.

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Geçen haftalarda hava sıcaklığında kısa süreli yükseliş yaşansa da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık zaman zaman 40 derecelere ulaştı.

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OTELLER YÜZDE 70 DOLU

Antalya'nın 650 bin yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'i doldu. 26 Temmuz Cumartesi günü, 104 bin 359 yabancı ziyaretçinin kente gelmesiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı.

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Özellikle Belek ve Kundu turizm bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda ise hava trafiği artış gösterdi.

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Uzmanlar, sıcaklık uyarılarını yinelerken, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

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