Sıcak hava balonu havada alev alev yandı! İçinde 22 kişi vardı. Brezilya'da facia

Yerel valiye göre Cumartesi günü Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina bölgesinde bir sıcak hava balonunun karıştığı kazada en az sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Vali Jorginho Mello X'te, "Bu Cumartesi sabahı Praia Grande'de bir balonun karıştığı kaza karşısında hepimiz şok olduk. Kurtarma ekibimiz halihazırda olay yerinde... Şu ana kadar sekiz ölü ve iki sağ kurtulan olduğunu teyit ettik," açıklamasında bulundu.

Kurtarma ekiplerinin diğer kişileri aradıklarını ve ilk bilgilere göre gemide 22 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir sıcak hava balonunun gökyüzündeyken alev aldığı görülüyor. Balon daha sonra sönüyor ve yere düşüyor.