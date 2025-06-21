Sıcak hava balonu havada alev alev yandı! İçinde 22 kişi vardı. Brezilya'da facia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıcak hava balonu havada alev alev yandı! İçinde 22 kişi vardı. Brezilya'da facia

Brezilya’nın güneyinde sıcak hava balonu kazasında en az sekiz kişi hayatını kaybetti. 22 yolcunun bulunduğu balonun havadayken alev alıp düşmesiyle kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmalarını devam ettiriyor.

Yerel valiye göre Cumartesi günü Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina bölgesinde bir sıcak hava balonunun karıştığı kazada en az sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Vali Jorginho Mello X'te, "Bu Cumartesi sabahı Praia Grande'de bir balonun karıştığı kaza karşısında hepimiz şok olduk. Kurtarma ekibimiz halihazırda olay yerinde... Şu ana kadar sekiz ölü ve iki sağ kurtulan olduğunu teyit ettik," açıklamasında bulundu.

Kurtarma ekiplerinin diğer kişileri aradıklarını ve ilk bilgilere göre gemide 22 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir sıcak hava balonunun gökyüzündeyken alev aldığı görülüyor. Balon daha sonra sönüyor ve yere düşüyor.

Son Haberler
Ordu'da feci kaza! Motorlu kurye yaralandı
Ordu'da feci kaza! Motorlu kurye yaralandı
Uzmanı uyardı Fazla kilo çocuklarda bu hastalığı tetikliyor!
Uzmanı uyardı Fazla kilo çocuklarda bu hastalığı tetikliyor!
Ünlü gazetecinin acı günü
Ünlü gazetecinin acı günü
MHP’nin yapacağı bir sonraki hamle ortaya çıktı! Açıklama geldi
MHP’nin yapacağı bir sonraki hamle ortaya çıktı! Açıklama geldi
Türkiye'de ele geçirildi! Değeri 70 milyon dolar...
Türkiye'de ele geçirildi! Değeri 70 milyon dolar...