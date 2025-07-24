Sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi! 33 derecede asfalt eridi

Kaynak: AA
Sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi! 33 derecede asfalt eridi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan yüksek hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Kırklareli'nde 33, Tekirdağ'da da 33 derece olarak ölçüldü.

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Bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Saraçlar Caddesi ve Selimiye çevresinde vatandaşlar, ağaç altlarında ya da bina gölgelerinde vakit geçirdi.

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ASFALT ERİDİ

Kırklareli'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması sonucu asfalt eridi. Öğle saatlerinde sıcaklık 33 dereceyi gördü. Asfaltın erimesi ile araçlar yolda düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti.

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VATANDAŞLAR BUZLU SU ŞİŞELERİYLE SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda da yaya trafiğinin azaldığı gözlendi. Bazı vatandaşlar ise kafa ve enselerine buzlu su şişesi koyarak serinlemeye çalıştı.

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