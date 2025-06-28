Sıcak hava Kazankaya Kanyonu'nunda yoğunluğu artırdı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya mahallesinden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan kanyonu ziyaret edenlerin sayısını artırdı.

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi'nde "Saklı Cennet" olarak adlandırılan, Kazankaya Köyünden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda sarp kayalardan oluşan, içerisinden Çekerek Irmağı sularının aktığı kanyona, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmesine rağmen doğaseverlerin ilgisi devam ediyor.

Kanyonu gezenler, doğal güzelliği çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor, sıcak havanın etkili olduğu bölgede kanyonun serin havasından yararlanıyor.

Yamaç kayaları üzerine işlenmiş 1.5 metre yükseklikteki bereket ve bolluğu simgeleyen av tanrıçası "Kibele" kabartmasından, bölgenin MÖ 2'nci yüzyılda avlak olarak kullanıldığı kaydedilen kanyon, görenleri doğal manzarası ile etkiliyor.

Kanyon ortasından geçen Çekerek ırmağı ve serin havası ziyaretçileri bunaltıcı sıcaklardan uzaklaştırıyor. Ziyaretçiler, kanyon içerisinde inşaat çalışması devam etmesi nedeniyle sadece belirli bölgeye kadar gezebiliyor.

"HERKESİN GELİP BU DENEYİMİ TATMASINI İSTERİM"

Kanyonu gezmek için Ankara'dan gelen Selma Akman, "Güzel bir kanyon ama turizme açılması lazım. En azından yol yapılsın, bir şeyler olsun yol kenarında. Su içecek, tuvalet falan hiçbir şey yok. Bunları geliştirirseniz eminim daha güzel olacak. Harika bir yer" diye konuştu.

Diyetisyen Büşra Burak da "Kazankaya Kanyonu'ndayız şu anda. On kilometre yürüyüş alanı var ve harika bir yer. Herkesin gelip bu deneyimi tatmasını isterim. Su harika, akan su sesini dinlemek harika. Doğanın içinde bulunmak harika, suru zaten görebiliyorsunuz. Bence yaşanması gereken bir yer. Hem piknik yapılabilir hem kamp yapılabilir. Gerçekten muhteşem bir yer. Hepinizi Kazankaya'ya davet ediyorum" dedi.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI YAPILIYOR

Türkiye’nin büyük kanyonları arasında yer alan Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulması amacıyla, kanyon içerisinde 4 adet çelik asma köprü ve 700 metre uzunluğunda çelik-ahşap yürüyüş yolları inşa ediliyor. Çalışma tamamlandığında, Yozgat-Çorum arasındaki kanyondan ziyaretçiler yürüyerek karşıdan karşıya geçebilecek.