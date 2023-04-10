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Sıcak hava neden öfkeli yapar

Uzman Psikolog Çağla Gül, sıcaklıkların artmasıyla birlikte azalan veya bozulan uyku miktarının gün içerisinde işlevselliğin bozulmasına, öfkeye, strese neden olduğunu açıkladı ve önemli bilgiler verdi…

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:14
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Sıcak hava neden öfke yapıyor

Sıcak hava neden öfkeli yapar
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Uzman Psikolog Çağla Gül, yaz aylarında sıcaklık artışının kişilerin psikolojisini nasıl etkilediği hakkında bilgi verdi. Artan sıcaklık ve nem oranlarının psikolojik bozulmalara sebebiyet verdiğinin altını çizen Gül, “Sıcaklıkla beraber azalan veya bozulan uyku miktarı gün içerisinde işlevselliğin bozulmasına, öfkeye, strese sebebiyet vermektedir. Bunun için öncelikli olarak uyuduğumuz ortam sıcaklığını ayarlamakta fayda var. Ya da gün içerisinde öğlen aralarında öğle uykusunu tercih etmek çözüm olacaktır. Bunun yanı sıra sıcak havalarda sigara tüketiminin artırılması ve reflekslerdeki azalma ile beraber dikkat eksikliği meydana gelmektedir. Bu anlamda rastladığımız en ciddi problem dikkat eksikliğine bağlı olan iş ve trafik kazalarıdır. Buda ciddi yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanabilmektedir.” diye konuştu.

Yaz aylarında vücutta ter yoluyla kaybedilen sıvı miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, “Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimi ile vücut dengesini korumak ve ferahlayabilmek için önem arz etmekte. Kış aylarında çeşitli depresyon vakaları ile karşılaşıyoruz ve yaz aylarında güneşin etkisi ile beraber depresyonlar iyileşme gösteriyor. Kişinin ‘ben artık iyileştim’ tutumu ‘tedaviye ihtiyacım yok’ kararı alması ciddi zararlar verebilir. Doktora danışmadan ilaç kullanımının bırakılması kesinlikle karşı olduğumuz bir durum. İlaçlarımızı doktorlarımıza danışmadan kullanmayalım ve bırakmayalım” şeklinde konuştu.

Uzman Psikolog Çağla Gül, sözlerine şunları ekledi:

“Nefes alımındaki zorluk kişide panik atağa da sebebiyet verebilir. Sıcaklıkla beraber tansiyon düşmeleri, göz kararmaları, baş dönmeleri ve burun kanamaları olabilir. Bu anlamda havanın çok sıcak olduğu saatlerde dışarıya çıkmamak ve serin ortamları seçmek çözüm olacaktır. Kış aylarında kullanamadığımız parkları ve bahçeleri yaz aylarında kullanmak hem aktivite hem de rahat hissetmek açısından faydalıdır. Günlük işlerimizi planlı ve programlı olarak devam ettirmeliyiz. Plansız bir hayat anksiyete bulgularının en büyük tetikleyicisidir. Bu anlamda yaz aylarında günlük aktivite veya işlerimizi planlı olması anksiyete miktarının azalmasına yardımcı olacaktır.”

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