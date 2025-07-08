Sıcak hava Yunan turizmini vurdu: Akropolis ziyaretçiye kapatıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle Atina’daki Akropolis Salı günü saat 13.00-17.00 arasında ziyarete kapalı olacak. Kentte sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu karar, çalışanlar ve günlük 4.5 milyon ziyaretçisi bulunan tarihi alanın güvenliği için alındı. Daha önce Haziran ve geçen yıl Temmuz aylarında da benzer aşırı sıcaklar nedeniyle kapanmıştı.

Yunanistan Çalışma Bakanlığı, dışarıda çalışan işçiler için saat 12.00-17.00 arasında zorunlu beş saatlik çalışma durdurma kararı getirdi. Ülke genelinde, özellikle Attika, Peloponez, Orta Yunanistan, Teselya ve Batı Yunanistan bölgelerinde 4. kategori orman yangını uyarısı yayımlandı. Pazartesi günü ise 41 yangın çıkarken, yedisi akşam saatlerine kadar devam etti.

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Aynı zamanda, İspanya’nın Katalonya bölgesinde 3 bin hektara yayılan yangın nedeniyle 18 binden fazla kişi evlerinde kalmaya zorlandı. Fransa’da ise Narbonne yakınlarındaki orman yangını itfaiyecilerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli’nin uyarısına göre, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgaları daha sık ve şiddetli yaşanacak.