Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ne giren Hafız Akçay ile Adil Akçay, gözden kayboldu. jandarma arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıç ekipleri bölgeye çağrıldı.

Olay, öğleden sonra Akkiraz köyü yakınlarında meydana geldi. Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ne giren Hafız Akçay ile Adil Akçay, gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, Adil Akçay'ın cansız bedenine ulaştı. AFAD ve diğer kuruluşlara ait arama- kurtarma ekipleri, botlarla Hafız Akçay'ın bulabilmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, Hafız Akçay'ın bulunması için Erzurum ve Artvin Hopa'dan dalgıç ekibi istendiği öğrenildi.

Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

Sıcak havada nehir kabusu! Bir ölü, bir kayıp

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