Sıcak havadan bunalan denize koştu

Sıcak havadan bunalan denize koştu
Düzenleme: Kaynak: AA

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere koştu. Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

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Sıcak havadan bunalan denize koştu 1

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

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Sıcak havadan bunalan denize koştu 2

Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

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Sıcak havadan bunalan denize koştu 3

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

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Sıcak havadan bunalan denize koştu 4

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

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Sıcak havadan bunalan denize koştu 5

Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın arama kurtarma ekibine mensup dalgıçlar plajda, Filistin'e destek amacıyla denizin üzerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

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Plajda güneşlenmekte olan tatilciler ise, bayrakların göndere çekilmesini alkışlayarak desteklerini gösterdi.

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İşte o anlara ait kareler:

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Sıcak havadan bunalan denize koştu 29
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