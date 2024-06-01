Sıcak havadan bunalan denize koştu

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.
Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.
Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.
Öte yandan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın arama kurtarma ekibine mensup dalgıçlar plajda, Filistin'e destek amacıyla denizin üzerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.
Plajda güneşlenmekte olan tatilciler ise, bayrakların göndere çekilmesini alkışlayarak desteklerini gösterdi.
İşte o anlara ait kareler: