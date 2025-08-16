Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu Gölcük Tabiat Parkı’nda aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu Gölcük Tabiat Parkı’nda aldı

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu sıcak havadan bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Bolu'nun gözde turizm alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, aileleriyle piknik yapan ve serin havada dinlenen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, hem serin havanın hem de eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Parka gelenler bol bol fotoğraf çekerken, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

"BAKTIĞIN ZAMAN HUZURU BULUYORSUN"

Ankara'dan gelen Eyüp Çelik, "Çok güzel buldum burayı. Uzun zamandır aklımdaydı zaten. Çok beğendim. Baktığın zaman huzuru buluyorsun. İnsan, burada yaşasa özellikle şu evde dert tasası kalmaz. Ağaçların altı oldukça gölgelik" dedi.

"BURASININ HAVASI ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Zonguldak'tan gelen Aysel Falcı, "Zonguldak Ereğli'den geliyoruz. Orası çok rüzgarlıydı, 1 haftadır. Burasının havası çok güzel. Güneşli ve çok harika" diye konuştu.

08-nisan-06-temmuz-12-aa-31859935.jpg

08-nisan-06-temmuz-12-aa-31859936.jpg

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar