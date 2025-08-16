Sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu Gölcük Tabiat Parkı’nda aldı

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Bolu'nun gözde turizm alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, aileleriyle piknik yapan ve serin havada dinlenen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, hem serin havanın hem de eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Parka gelenler bol bol fotoğraf çekerken, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

"BAKTIĞIN ZAMAN HUZURU BULUYORSUN"

Ankara'dan gelen Eyüp Çelik, "Çok güzel buldum burayı. Uzun zamandır aklımdaydı zaten. Çok beğendim. Baktığın zaman huzuru buluyorsun. İnsan, burada yaşasa özellikle şu evde dert tasası kalmaz. Ağaçların altı oldukça gölgelik" dedi.

"BURASININ HAVASI ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Zonguldak'tan gelen Aysel Falcı, "Zonguldak Ereğli'den geliyoruz. Orası çok rüzgarlıydı, 1 haftadır. Burasının havası çok güzel. Güneşli ve çok harika" diye konuştu.