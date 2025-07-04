Sıcak havalar can aldı: 22 yaşındaki kız için 5 günlük yas

Kaynak: Haber Merkezi
Sıcak havalar can aldı: 22 yaşındaki kız için 5 günlük yas

İtalya'nın Torino kentine bağlı Poirino kasabasında yaşanan trajik olay ülkede büyük yankı uyandırdı.

22 yaşındaki Martina Gillio, her zaman gittiği spor salonunda aniden fenalaştı. Yanında bulunan erkek arkadaşının hemen ambulansı aradığı belirtildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, salondaki defibrilatörü kullanarak kalp masajı yaptı. Ardından helikopter ambulansla Le Molinette Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın, 24 saat sonra hayatını kaybetti. Sıcak hava koşullarının etkili olabileceği şüphesiyle Torino Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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BEŞ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Poirino Belediye Başkanı Nicholas Padalino, kentte beş gün süreyle yas ilan ettiklerini açıkladı. Tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirildiği duyuruldu. Her gün saat 12.00’de bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca Arignano’da hayatını kaybeden 24 yaşındaki Marco Torta da anılacak. Tüm etkinlikler iptal edildi.

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