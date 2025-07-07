Sıcak havalarda kalp krizi alarmı! Yazın gizli tehlikesi

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, sadece bunaltıcı bir his yaratmıyor, aynı zamanda kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, yüksek sıcaklıkların neden olduğu sıvı ve elektrolit kaybının, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde kalp krizi riskini artırdığını ortaya koyuyor.

Kardiyoloji uzmanları, alınacak basit ama etkili önlemlerle bu risklerin en aza indirilebileceğini belirtti.

SICAKLIK VE KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, vücudun termoregülasyon mekanizmasını zorladı.

Terleme yoluyla kaybedilen su, sodyum ve potasyum gibi elektrolitler, kanın koyulaşmasına ve damarların büzüşmesine yol açıyor. Bu durum, kalbin daha fazla çalışmasını gerektirirken, özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyon veya kalp yetersizliği olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) bir araştırmasına göre, sıcaklık her 1°C arttığında, 65 yaş üstü bireylerde kardiyovasküler ölüm riski %2 oranında yükseldi.

Kardiyoloji Uzmanları, yüksek sıcaklıkların kalp üzerindeki yükü artırdığını vurguladı:

“Sıcak havalarda terlemeyle yaşanan sıvı ve elektrolit kaybı, tansiyon düşmesi, ritim bozuklukları ve hipertansiyon ataklarına neden olabilir. Kalp yetmezliği olan hastalarda bu kayıplar, solunum sıkıntılarını artırarak hayati risk oluşturabilir.”

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, iklim değişikliğine bağlı ölümlerin %50’sinin kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırma, sıcak çarpmasının vücut ısısını 39°C’ye yükselterek ciddi tehlikeler oluşturabileceğini gösterdi. Ayrıca, Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir başka çalışma, 35°C üzerindeki sıcaklıklarda kan viskozitesinin (kıvamının) artarak damar tıkanıklığı riskini yükselttiğini belirtti.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, sıcak havalarda kalbin vücudu serin tutmak için daha fazla çalıştığını ifade eti:

“Bu durum, özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastaları için ciddi bir risk. Dehidrasyon ve elektrolit dengesizliği, kalp krizini tetikleyebilir.”

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Dr. Arunashis Sau ise yapay zeka destekli EKG teknolojilerinin, sıcak havalarda kalp hastalıklarını erken tespit edebileceğini vurguladı:

“Yapay zeka, EKG’lerde insan gözünün fark edemediği detayları yakalayarak riskli durumları önceden belirleyebilir.”

KİMLER RİSK ALTINDA?

Sıcak havalarda herkes risk altında olsa da, bazı gruplar daha fazla dikkat gerektirdi:

Yaşlılar: Yaş ilerledikçe vücudun ısı düzenleme kapasitesi azalıyor ve susuzluk hissi geç fark edilebiliyor.

Kalp Hastaları: Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği veya aritmi gibi rahatsızlıkları olanlar, sıcaklık artışlarından daha fazla etkileniyor.

Diyabetliler: Sinir hasarı, sıvı kaybını fark etmeyi zorlaştırabilir.

Çocuklar: Vücutları sıcağa karşı daha az dirençli.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Prof. Walter Willett, “Günde 2-3 litre su içmek, kan hacmini korur ve kalbin yükünü azaltır. Şekerli içeceklerden ve alkolden kaçının” diyerek sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti.

KALBİNİZİ KORUMAK İÇİN 8 ÖNERİ

Uzmanlar, sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

Bol Su Tüketin: Günde 2,5-3 litre su için. Ancak kalp yetersizliği olanlar, sıvı alımını doktorlarına danışmalı.

Güneşten Kaçının: 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından uzak durun, klimalı ortamları tercih edin.

Hafif Gıdalar Seçin: Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının; karpuz, salatalık gibi su oranı yüksek besinler tüketin.

Tuz Alımını Sınırlayın: Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketimini 5-6 gramla sınırlandırıyor.

İlaç Dozlarını Kontrol Edin: İdrar söktürücü veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar, doz ayarlaması için doktorlarına danışmalı.

Pamuklu Kıyafetler Giyin: Açık renk, hava geçirgen kıyafetler ve şapka kullanın.

Soğuk Duştan Kaçının: Ani soğuk su teması, damarlarda büzülmeye yol açarak tansiyonu yükseltebilir.

Aşırı Kafein ve Alkol Tüketmeyin: Kafein kalbi yorar, alkol ise sıvı kaybını artırır.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ VE ACİL DURUMDA NE YAPILMALI?

Kalp krizi belirtileri arasında göğüste baskı hissi, ağrı, soğuk terleme, nefes darlığı ve çarpıntı yer aldı.

Uzmanlar, böyle bir durumda hastanın rahat bir pozisyona getirilmesini ve mümkünse 300 mg aspirin çiğnetilerek kanın sulandırılmasını önerdi. Ancak en kritik adım, vakit kaybetmeden 112’yi arayarak sağlık kuruluşuna ulaşmak.

Dr. Hensrud, diyabetik hastalarda kalp krizi belirtilerinin silik olabileceğini belirterek, “Herhangi bir şüphede, hemen 112’yi arayın” dedi.

BİLİNÇLİ ADIMLARLA RİSKİ AZALTIN

Yaz ayları, kalp damar hastalıkları için riskli bir dönem olsa da, doğru önlemlerle bu riskler en aza indirilebilir.

Bol sıvı tüketimi, sıcak saatlerde dışarı çıkmama, hafif beslenme ve ilaç uyumu, kalbinizi yazın kavurucu etkilerinden korumanın anahtarları.

Bilimsel çalışmalar ve uzmanlar, küçük yaşam tarzı değişikliklerinin büyük farklar oluşturabileceğini gösterdi.