Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri

Editör: Murat Öztürk

Tatile gitmeden özellikle nem maskesi etkili cilt bakımları, derin olmayan lekeler için tedaviler ve anti-aging cilt bakımları yapılabilir. Güneş nedeniyle çizgiler, kırışıklıklar derinleşir. Cilt bakımı dışında kuruluk için de krem kullanılmalıdır.

Cildi nemlendirmek için yapılabilecek cilt bakımı uygulamaları arasında mezolifting ya da mezoterapi yer alır. Bu uygulamalarda hyalüronik asit içeren özellikle cilde yüksek oranda nem kazandıran bir madde bulunur ve çok ince iğnelerle cildin yüz, dekolte ve güneş gören yerlerine enjekte edilir.

u da cildin uzun süre nem kazanmasını sağlar ve cilt bakımına katkıda bulunur. Böylece güneş hasarına karşı cilt korunmuş olur. Sağlıklı cilt bakımı için bu uygulamanın 2-3 seans olarak ayda bir ya da iki haftada bir şeklinde uygulanması gerekir.

YAĞLI ÜRÜNLER KULLANMAYIN

Cilt bakımı için yaz aylarında gözenekleri tıkayacak yağlı ürünler kullanılmamalı. Kışın nemlendirici olarak sürülen pek çok yüz ve vücut ürünü, yaz mevsiminde su bazlı ürünlerle değiştirilmeli. Parfümlü ürünler güneş lekesine yol açabileceği için bakım ürünleri renksiz ve kokusuz olmalı. Yazın cilt bakımı için tonik, kurutucu sabun ve maske kullanırken aşırı yağlı olmayan, su bazlı ürünler tercih edilmeli.

DENİZ SUYU YARARLI

Deniz suyu özellikle temizse cildi yumuşatır, besler ve ışıltılı görünüm verir. Yağlı ve sivilceli ciltler için adeta tedavi edici bir etkiye sahiptir. Fakat sanayi bölgesine yakın bir sahil ise cıva başta olmak üzere, ağır metallere maruz kalmak sorun yaratabilir. Su, mikroorganizmalar açısından kirliyse, ciltte iltihabi durumlar yaşanabilir. Havuz suyunun ise cilde iki yönden zararı olabilir. Temizliğinde kullanılan dezenfektanların oranı aşırı olursa alerjik döküntüler veya aşırı kuruma yapabilir. Kullanılan klor oranlarının fazla olması ise hassasiyeti artırır. Cilt bakımında bu unsuru göz önünde bulundurmak gerekir.

GÜNEŞ KREMİ

Güneş kremi seçerken mutlaka her iki ultraviyole türünü de kapsayan, UVA ve UVB’ye karşı koruyucu özelliği olan ürünler tercih edilmelidir. Kadınlar yaz aylarında önce güneş kremini sürüp sonra makyajlarını yapmalıdırlar. Güneş koruyucu içeren nemlendiriciler ise çok fazla önerilmez çünkü nemlendiricilerin içindeki güneş koruyucuların etkisi bozulabilir. Cilt bakımı açısından onun yerine içinde nemlendirici baz bulunan güneş koruyucuları tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanım miktarına da dikkat etmek gerekir. Bu kremler fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılır. Fiziksel olanlar ışını ayna gibi yansıtır, kimyasal olanlar ise emer. Titanyum dioksit gibi fiziksel koruma sağlayanlar bebekler ve gebelerde kullanılabilir. Cilt bakımı ve koruyuculuk açısından güneş kremlerinin dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürülmesi gerekir. İdeal bir güneş koruyucusu tere ve ıslanmaya dayanıklı olmalıdır. Bazı kremlerin su geçirmez özelliği bulunsa da gün boyu koruma sağlamaz. Vücut ıslandığında, el ve yüz yıkandığında koruyuculuk azalır. Dolayısıyla bunları 2-3 saatte bir yenilemek gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede bile şapka ve gözlük takılmalı ve koruyucu giysiler giyinilmelidir.

GÜNEŞ IŞINLARI YAŞLANMAYA NEDEN

Güneş ışınları, cilde hem akut hem de kümülatif zarar verebilir. Akut zararlar kızarıklık ve güneş yanığı şeklinde ortaya çıkar. Kümülatif hasar ise uzun yıllar güneşte kalmanın yarattığı, derinin renginde ve yapısında değişmeler, deri kanserine dönüşebilen öncü yapılar veya deri kanserleri şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları ileride melanom denilen deri kanserlerine zemin hazırlar. Bu nedenle özellikle tatilde çocukların güneşin zararlı etkilerinden korunmaları ve cilt bakımlarına önem verilmesi gerekir. Güneş ışınları yaşlanmaya da neden olur. Deri, kronolojik yaşlanma denilen kendi yaşlanma sürecine paralel olarak yaşlanır. Ancak güneş ışınları foto yaşlanma denilen, tamamen güneş ışınlarına bağlı yaşlanmaya da neden olur. Normal yaşlanmada çok ince kırışıklıklar olur ve bunlar çeşitli müdahalelerle düzelebilir. Ancak güneşe bağlı yaşlanmada çok derin izler oluşur. Ciltte lentigo ya da keratoz denilen güneş hasarına bağlı değişiklikler ve deri kanserleri gelişebilir.