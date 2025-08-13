Sıcak havalarda salgın alarmı! Uzmanlar uyarıyor

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, serinletici tatillerin ve açık hava aktivitelerinin keyfini çıkarırken, aynı zamanda ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirdi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, sıcak havalarda mikroorganizmaların çoğalmasıyla enfeksiyon vakalarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Özellikle gıda zehirlenmeleri, ishal, cilt enfeksiyonları ve vektör kaynaklı hastalıklar, sıcak ve nemli ortamlarda hızla yayıldı.

Uzmanlar, bu dönemde hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, sıcaklık ve nemin mikroorganizmalar için ideal bir üreme ortamı oluşturduğunu belirterek, “Sıcak havalarda gıdaların bozulma hızı artıyor. Soğuk zincirin kırıldığı dondurma, sütlü tatlılar gibi ürünlerde mikroorganizmalar hızla çoğalıyor. Ayrıca sivrisinek ve kene gibi vektörler, kirli havuz suları ve açıkta satılan yiyecekler enfeksiyon riskini katlıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, gıda kaynaklı enfeksiyonların yaklaşık %40’ı yaz aylarında meydana geldi.

Journal of Clinical Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, Salmonella ve Escherichia coli gibi bakteriyel patojenlerin sıcak havalarda daha hızlı çoğaldığını ve gıda zehirlenmelerine yol açtığını gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji ve İmmünoloji Profesörü Andy Pekosz, “Sıcaklık ve nem, mikroorganizmaların çoğalmasını hızlandırdı. Özellikle uygun koşullarda saklanmayan gıdalar ciddi sağlık tehditlerine dönüşebilir” uyarısında bulundu.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ise, son haftalarda bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların arttığını gözlemlediklerini belirterek, “Özellikle yumurta içeren krema, pasta ve tavuk gibi gıdalar sıcak havalarda riskli hale geliyor. Soğuk zincirin bozulması, gıda zehirlenmelerinin başlıca nedeni” dedi.

Uzmanı enfeksiyon tehlikesine karşı uyardı!

HANGİ ENFEKSİYONLAR TEHDİT EDİYOR?

Yaz aylarında sık görülen enfeksiyonlar arasında bakteriyel (E. coli, Salmonella, Shigella), viral (hepatit A, norovirüs, rotavirüs) ve paraziter (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica) kaynaklı ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonları öne çıktı. Ayrıca, havuz ve deniz sularından bulaşan dış kulak yolu enfeksiyonları, konjonktivit, mantar ve selülit gibi cilt enfeksiyonları ile idrar yolu ve vajinal enfeksiyonlar da yaygınlaştı.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, sıcak havalarda mikrop barındırma riski yüksek gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Tavuk eti, yumurta, krema, mayonez, midye ve pastörize edilmemiş süt ürünleri gibi gıdalar, uygun koşullarda saklanmazsa Salmonella ve benzeri bakterilerin toksin üretmesine neden olabilir” dedi.

Uzmanlar, özellikle ishal vakalarının yaz aylarında en sık görülen sağlık sorunu olduğunu ve sıvı kaybının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ekledi.

RİSK GRUPLARI VE ÖNLEMLER

Yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar ve diyabet, KOAH, kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olan bireyler, sıcak havalarda enfeksiyonlara karşı daha savunmasız.

Uzmanlar, yaşlılarda susuzluk hissinin azalması nedeniyle dehidrasyonun idrar yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini söyleyerek, “Sıcak havalarda terleme ve nem, cilt enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Diyabet hastalarında yara enfeksiyonları daha yavaş iyileşiyor ve yaz aylarında yaralanma riski artıyor” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, probiyotik içeren gıdaların (yoğurt, kefir gibi) bağırsak florasını güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki sağladığını gösterdi.

İngiltere Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Jane Parker, “Su içeriği yüksek karpuz, salatalık ve nane gibi gıdalar, hem serinletici hem de bağışıklık sistemini destekleyici özelliklere sahip” dedi.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, yaz aylarında enfeksiyon riskini azaltmak için şu önlemleri önerdi:

El Hijyeni: Eller dediler sabun ve suyla sık sık yıkanmalı. Uzmanlar, el yıkamanın enfeksiyon riskini %50’ye kadar azaltabileceğini belirtti.

Gıda Güvenliği: Çiğ et ve sebzeler için ayrı kesme tahtaları kullanılmalı, gıdalar iki saat içinde buzdolabına kaldırılmalı. Et ve tavuk ürünleri 70°C’nin üzerinde pişirilmeli.

Havuz ve Deniz Hijyeni: Havuz veya denizden sonra hemen duş alınmalı, ıslak mayoyla beklenmemeli. Yüzücü gözlüğü ve kulak tıkacı kullanılmalı.

Vektör Kontrolü: Sivrisinek ve kene kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için sineklik, kovucu spreyler ve uygun kıyafetler kullanılmalı.

Sıvı Tüketimi: Günde 2,5-3 litre su içilmeli, kafeinli içeceklerden kaçınılmalı.

Çocuk sağlığına enfeksiyon darbesi! Erken önlem şart

CİDDİ BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Uzmanlar, yüksek ateş, ishal, kusma, karın ağrısı, vücutta döküntü, idrar yaparken yanma, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı veya sinek/kene ısırığı sonrası kas ağrısı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.