Sıcak havalarda serin tutan 4 besin! Terlemeyi tarihe karıştıracaklar

Yaz aylarının kavurucu sıcakları tüm dünyada etkisini hissettirirken, uzmanlar sağlıklı beslenmenin vücut ısısını dengelemede kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Terleme yoluyla kaybedilen su ve elektrolitlerin yerine konması, sıcak çarpması ve dehidrasyon gibi riskleri önlemek için hayati önem taşıdı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri ışığında, sıcak havalarda vücudu serin tutan 4 besin öne çıkıyor: Salatalık, karpuz, yoğurt ve nane.

İşte bu besinlerin serinletici gücü ve bilimsel dayanakları...

SALATALIK: DOĞAL SERİNLETİCİ VE VİTAMİN DEPOSU

Salatalık, %95 oranında su içeriğiyle sıcak havalarda vücudun sıvı ihtiyacını karşılamada bir numaralı besinlerden.

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Berna Ertuğ, salatalığın sadece susuzluğu gidermekle kalmadığını, aynı zamanda A ve C vitamini açısından zengin olduğunu belirterek, “Salatalık, düşük kalorili yapısıyla yaz aylarında hem serinletici hem de sağlıklı bir atıştırmalık” dedi.

Journal of Food Science’ta yayımlanan bir araştırma, salatalığın yüksek su içeriği ve antioksidan özelliklerinin, sıcak havalarda cilt sağlığını desteklediğini ve vücut ısısını düzenlediğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Jeremy Spencer, “Salatalık, içerdiği silika ve suyla cildi nemlendirirken, vücudun termoregülasyon sürecine katkı sağlıyor” diyerek bu sebzenin önemine dikkat çekti.

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KARPUZ: SERİNLETİCİ VE ELEKTROLİT ZENGİNİ

Karpuz, %92 su içeriğiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden. Potasyum ve C vitamini açısından zengin olan karpuz, terlemeyle kaybedilen elektrolitleri yerine koyarak vücudun mineral dengesini korudu.

Diyetisyenler, “Karpuz, sıcak havalarda hem ferahlık sağlar hem de potasyum içeriğiyle kas kramplarını önler” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Andrew Budson, karpuzun likopen içeriğinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve sıcak havalarda dolaşım sistemini desteklediğini belirtti.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, karpuz tüketiminin sıcak havalarda dehidrasyonu önlemede etkili olduğunu ve kan basıncını düzenleyici özellikler sunduğunu gösterdi.

YOĞURT: SOĞUTUCU ETKİ VE PROBİYOTİK GÜCÜ

Yoğurt, hem serinletici etkisi hem de probiyotik içeriğiyle sıcak havalarda sindirim sistemini destekledi.

Diyetisyen Bolat, “Yoğurt, su oranı yüksek bir besin olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştırır ve vücut ısısını artırabilecek ağır gıdalara karşı ideal bir alternatiftir” dedi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Jane Muir, yoğurdun içerdiği probiyotiklerin bağırsak sağlığını destekleyerek sıcak havalarda enerji kaybını azalttığını belirtti.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin vücudun sıvı dengesini koruduğunu ve sıcaklık stresine karşı direnci artırdığını ortaya koydu.

NANE: DOĞAL FERAHLIK KAYNAĞI

Nane, mentol içeriğiyle damarları genişleterek vücuda anında ferahlık hissi verdi.

Uzmanları, naneli içeceklerin veya nane yapraklarının sıcak havalarda serinletici bir etki yarattığını vurguladı.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Susan Greenfield, “Nane, sinir sistemini uyararak serinlik hissi yaratır ve sıcak havalarda zihinsel berraklığı artırabilir” dedi.

Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir çalışma, nane özlerinin termoregülasyon üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ve ciltteki serinlik hissini artırdığını kanıtladı.

Nane, salatalara eklenebileceği gibi soğuk içeceklerde veya smoothie’lerde de kullanılabilir.

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UZMANLARDAN ÖNERİLER: SICAK HAVALARDA BESLENME TÜYOLARI

Uzmanlar, sıcak havalarda ağır, yağlı ve salçalı yiyeceklerden kaçınılmasını, bunun yerine hafif ve su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Diyetisyenler, “Günlük en az 2-2.5 litre su tüketimi şart. Susamayı beklemeden su içmek, vücudun sıvı dengesini korumada kritik” dedi. Ayrıca, kafeinli içeceklerin dehidrasyona yol açabileceği konusunda uyarıldı.

Dr. Stephanie Ooi, sıcak içeceklerin serinletici etkisine dair çelişkili görüşler olsa da, asıl önemli olanın sıvı alımını artırmak olduğunu vurguladı.

SERİN VE SAĞLIKLI KALIN!

Sıcak havalarda sağlıklı kalmak için salatalık, karpuz, yoğurt ve nane gibi besinleri sofranızdan eksik etmemeniz önerildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu besinlerin vücut ısısını düşürmede ve sıvı dengesini korumada etkili olduğunu gösterdi.