Sıcak havalarda serinleten içecekler

NANELİ BALLI LİMONATA



Aşırı sıcaklarda en iyi alternatiflerin başında taze nane ile tatlandırılmış buzlu limonata gelir. Balla da tatlandırılabilecek limonatanın içine sevilen diğer otlar da konulabilir.

NANELİ AYRAN



Ayran nane ile tatlandırılabilir. Bunun yanında maydonoz, dereotu, fesleğen gibi zengin aromalar da ayrana katılabilir. Tansiyon problemi yaşamayanların maden suyu katabileceği ayranın içine yeşil elma ya da salatalık püresi de eklenebilir.

SEBZE SUYU



Bol limon ve buz kullanarak farklı sebzeler ile içecekler hazırlanabilir. Salatalık dilimleri, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, taze zencefil dilimleri kullandığınız karışımlar ile lezzetli ve sağlıklı içecekler üretebilirsiniz.

AROMALI KEFİR



Kefirin içine tercihe göre meyve, baharat veya taze otlar eklenebilir. Meyveler arasında muz, ananas, şeftali, kavun gibi seçenekler değerlendirilebilir. Böylece sağlıklı, lezzetli ve serinletici bir içecek hazırlanabilir.

BUZLU ÇAY



İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlanacak çayın içine limon dilimleri eklenir. Limon yerine şeftali, vişne gibi diğer taze meyvelerin suları da eklenebilir.



SODA VE MEYVE SUYU



Taze sıkılmış meyve sularına (diyabet ve kilo problemi gibi sağlık sorunları yaşayanların meyve miktarına dikkat etmeleri şartıyla) maden suyu ve buz eklenerek serinletici içecekler hazırlamak mümkündür.