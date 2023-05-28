Sıcak havalarda serinleten içecekler

Diyetisyen Sibel Mumcu Sıcak havalarda serinleten en sağlıklı içecek tariflerini verdi.

Sıcak havalarda serinleten içecekler

NANELİ BALLI LİMONATA

Aşırı sıcaklarda en iyi alternatiflerin başında taze nane ile tatlandırılmış buzlu limonata gelir. Balla da tatlandırılabilecek limonatanın içine sevilen diğer otlar da konulabilir.

NANELİ AYRAN

Ayran nane ile tatlandırılabilir. Bunun yanında maydonoz, dereotu, fesleğen gibi zengin aromalar da ayrana katılabilir. Tansiyon problemi yaşamayanların maden suyu katabileceği ayranın içine yeşil elma ya da salatalık püresi de eklenebilir.

SEBZE SUYU

Bol limon ve buz kullanarak farklı sebzeler ile içecekler hazırlanabilir. Salatalık dilimleri, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, taze zencefil dilimleri kullandığınız karışımlar ile lezzetli ve sağlıklı içecekler üretebilirsiniz.

AROMALI KEFİR

Kefirin içine tercihe göre meyve, baharat veya taze otlar eklenebilir. Meyveler arasında muz, ananas, şeftali, kavun gibi seçenekler değerlendirilebilir. Böylece sağlıklı, lezzetli ve serinletici bir içecek hazırlanabilir.

BUZLU ÇAY

İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlanacak çayın içine limon dilimleri eklenir. Limon yerine şeftali, vişne gibi diğer taze meyvelerin suları da eklenebilir.


SODA VE MEYVE SUYU

Taze sıkılmış meyve sularına (diyabet ve kilo problemi gibi sağlık sorunları yaşayanların meyve miktarına dikkat etmeleri şartıyla) maden suyu ve buz eklenerek serinletici içecekler hazırlamak mümkündür.

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi Güncel
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var? Keşfet
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı Güncel
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor Güncel
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı