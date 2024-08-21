Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı

Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, herkesi bunaltan 'deve bayıltan sıcak'ların ne zaman biteceğini söyledi.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, orman yangınları riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 2

Çelik, kuvvetli rüzgâr beklenmediğini ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangın riskinin sürdüğünü belirtti.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 3

EYLÜL AYININ SONUNA KADAR SÜRECEK

Çelik, önümüzdeki bir hafta boyunca ve Eylül ayının sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, hafta sonuna doğru ise birkaç derecelik bir düşüş yaşanabileceğini kaydetti.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 4

Çarşamba günü Marmara’nın batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğini belirten Çelik, "Perşembe gününden itibaren Batı Karadeniz, İç Ege ve Toroslar’ın iç kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek" dedi.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 5

Çelik, Marmara ve Kıyı Ege’de hafta başına kadar etkili olan kuvvetli rüzgârın yerini sakin havaya bıraktığını ve önümüzdeki günlerde de kuvvetli rüzgâr beklenmediğini sözlerine ekledi.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 6

Yangın riski nedeniyle vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, Eylül ayı sonuna kadar tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 7

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da şu an için yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, Batı Karadeniz’deki yağış beklentisi nedeniyle kentin kuzey kesimlerinde yağış ihtimali bulunduğunu söyledi. Ankara'da çarşamba günü sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkacağını, hafta sonuna doğru ise 33-34 derecelere kadar düşeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, İstanbul’da yağış beklentisi olmadığını, hava durumunun az bulutlu geçeceğini ve en yüksek sıcaklıkların 32-33 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 8

İZMİR' DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın az bulutlu ve açık olacağını, en yüksek sıcaklıkların ise 34-36 derece arasında seyredeceğini aktardı.

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Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı 9

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT

Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde, Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer 40 derecenin üzerine çıkabileceğini belirten Çelik, öğle saatlerinde açık havada bulunmaması gereken yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için koruyucu önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

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