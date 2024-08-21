Sıcak havaların ne zaman biteceğini tarih vererek açıkladı

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da şu an için yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, Batı Karadeniz’deki yağış beklentisi nedeniyle kentin kuzey kesimlerinde yağış ihtimali bulunduğunu söyledi. Ankara'da çarşamba günü sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkacağını, hafta sonuna doğru ise 33-34 derecelere kadar düşeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, İstanbul’da yağış beklentisi olmadığını, hava durumunun az bulutlu geçeceğini ve en yüksek sıcaklıkların 32-33 derece civarında seyredeceğini ifade etti.