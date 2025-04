Sıcak pet şişeler ölüm saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Yaz sıcağında serinlemek için aldığınız pet şişedeki su, sandığınızdan daha tehlikeli olabilir.

Uzun süre güneş altında bekletilen plastik şişeler, hem kimyasal maddelerin suya karışmasına hem de mikroorganizmaların üremesine yol açtı.

Bilimsel araştırmalar, bu suların kanser, hormonal bozukluklar, kısırlık ve hatta bağırsak enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, pet şişelerin doğru koşullarda saklanmaması durumunda “su” diye mikrop ve zehir içebileceğimiz konusunda uyardı.

PET ŞİŞELERDEKİ KİMYASAL TEHLİKE: BİSFENOL A (BPA)

Pet şişeler, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında Bisfenol A (BPA) gibi kimyasalları suya sızdırdı.

BPA, östrojen hormonunu taklit ederek hormonal sistemde bozukluklara yol açabilen bir madde.ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden endokrinolog Dr. Thomas Zoeller, “BPA, özellikle yüksek sıcaklıklarda suya karışarak üreme sağlığını tehdit edebilir. Çocuklarda gelişim bozuklukları ve yetişkinlerde hormonal sorunlarla ilişkilendiriliyor” dedi.

Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir çalışma, güneş altında bekletilen pet şişelerden suya geçen BPA’nın, kadınlarda erken ergenlik, erkeklerde kısırlık ve hatta meme kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, BPA’nın karaciğer, böbrek ve kalp gibi organlara zarar verebileceği, obezite ve diyabet riskini artırabileceği belirtildi.

MİKROP YUVASI: GÜNEŞ VE SICAKLIK BAKTERİLERİ ÇOĞALTIYOR

Sıcaklık ve güneş ışığı, pet şişelerde mikrop üremesini hızlandırdı. Salmonella, Shigella ve E. coli gibi patojen bakteriler, uygun koşullarda hızla çoğalarak bağırsak enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

Journal of Applied Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, sıcak ortamlarda bekletilen pet şişelerdeki suyun, birkaç saat içinde mikrop üremesi için uygun bir ortam haline geldiğini gösterdi. Açılmış pet şişeler ise bu riski daha da artırdı.

Uzmanlar, açılan suyun bir hafta içinde tüketilmesi gerektiğini, aksi takdirde mikropların sağlık için tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini belirtti.

NANOPLASTİKLER: GÖRÜNMEZ BİR TEHDİT

Pet şişelerdeki tehlike sadece BPA ve mikroplarla sınırlı değil. Columbia Üniversitesi’nden araştırmacı Beizhan Yan’ın liderliğinde Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan bir çalışma, bir litrelik pet şişede yaklaşık 240 bin nanoplastik parçacığı tespit etti. Bu parçacıklar, kan-beyin bariyerini geçebilecek kadar küçük ve beyin hücrelerinde kayıplara yol açabilir. Yan, “Nanoplastiklerin vücuda girmesi, bağırsak mikroplarını etkileyerek sindirim sorunlarına ve uzun vadede kanser gibi hastalıklara neden olabilir” dedi.

Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı

Nanoplastikler, özellikle güneş ışığı ve sıcaklık etkisiyle pet şişelerden suya daha kolay geçiyor. Bu parçacıkların hormonal bozukluklar, bilişsel sorunlar ve üreme bozukluklarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

HANGİ HASTALIKLAR RİSK ALTINDA?

Uzun süre güneş altında bekletilen pet şişelerdeki suların yol açabileceği sağlık sorunları şunlar:

Kanser: BPA ve nanoplastiklerin meme, prostat ve karaciğer kanseri riskini artırabileceği belirtiliyor.

Hormonal Bozukluklar: Erken ergenlik, kısırlık ve tiroid fonksiyon bozuklukları.

Bağırsak Enfeksiyonları: Salmonella ve E. coli gibi bakteriler ishal ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

Gelişim Bozuklukları: Çocuklarda hiperaktivite, agresif davranışlar ve bilişsel sorunlar.

Kronik Hastalıklar: Obezite, diyabet ve kalp hastalıkları.

ABD’li bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, şişelenmiş su örneklerinin %93’ünde mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Bu, pet şişelerin sadece su değil, plastik parçacıkları da içerdiğini gösterdi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: GÜVENLİ SU TÜKETİMİ İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, pet şişelerdeki risklerden korunmak için şu önerilerde bulundu:

Cam şişe tercih edin: Cam, kimyasal sızıntı riski taşımıyor ve mikropların üremesi için daha az uygun bir ortam. Dışarıda su alıyorsanız cam şişeleri seçin. Evde musluk suyunu NSF belgeli arıtma cihazlarından geçirerek cam sürahilerde saklayın.

Güneşten uzak tutun: Pet şişeleri serin, gölge ve kuru ortamlarda saklayın. Araba içinde veya güneş altında bırakmayın.

Tek kullanımlık düşünün: Pet şişeleri tekrar kullanmaktan kaçının, çünkü çatlaklar mikrop üremesini kolaylaştırıyor.

Raf ömrüne dikkat edin: Pet şişeler için önerilen raf ömrü iki yıl, ancak açıldıktan sonra su bir hafta içinde tüketilmeli.

Duyularınızı kullanın: Suyun kokusu ağır, tadı farklı veya görünümü bulanıksa tüketmeyin. Pet şişeler yerine cam veya paslanmaz çelik şişeler kullanmak, hem sağlık hem çevre için daha güvenli. Tüketiciler, su alırken markanın saklama koşullarını sorgulamalı.

KÜRESEL SORUN: TRANS YAĞLAR VE DENETİMSİZLİK

Pet şişelerdeki tehlike, sadece bireysel tüketimle sınırlı değil. Market önlerinde, depolarda veya sokak satıcılarında güneş altında bekletilen sular, halk sağlığını tehdit etti. DSÖ, trans yağlar gibi pet şişelerdeki kimyasalların da gıda arzından çıkarılması için çağrı yaptı. Ancak Türkiye’de ve birçok ülkede, pet şişelerin saklama koşullarına yönelik denetimler yetersiz. X platformunda paylaşılan bir gönderi, güneş altında bekletilen pet şişelerin sağlık risklerine dikkat çekerek denetim çağrısı yaptı.

Danimarka ve ABD gibi ülkeler, BPA kullanımını sınırlandırarak pet şişelerdeki riskleri azaltmaya çalışıyor.

Sıcak havadaki gizli tehlike! Damacana ve pet şişelere dikkat

BİLİMSEL VERİLER: RAKAMLARLA TEHLİKE

BPA Sızıntısı: Environmental Science & Technology’de yayımlanan bir çalışma, 40°C üzerindeki sıcaklıklarda pet şişelerden suya geçen BPA miktarının 10 kat arttığını gösterdi.

Nanoplastikler: Bir litrelik pet şişede 240 bin nanoplastik parçacığı bulunuyor.

Mikrop Üremesi: Açılmış pet şişelerde 7 gün içinde E. coli gibi bakteriler tehlikeli seviyelere ulaşıyor.

Kanser Riski: 2019’da Cancer Epidemiology’de yayımlanan bir çalışma, BPA maruziyetinin meme kanseri riskini %13 artırabileceğini bildirdi.

SUYUNUZU KORUYUN, SAĞLIĞINIZI KURTARIN

Uzun süre güneş altında bekletilen pet şişeler, su yerine mikrop ve kimyasal zehir sunabilir. BPA, nanoplastikler ve patojen bakteriler, kanserden hormonal bozukluklara kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Bilimsel çalışmalar ve uzmanlar, cam şişe kullanımını, serin saklama koşullarını ve denetimlerin artırılmasını önerdi.