Sıcaklar beyin kanaması riskini artırıyor

"Yaz aylarında karşılaştığımız beyin kanaması vakalarının önemli bir bölümü obezite ve hipertansiyon gibi altta yatan hastalıklardan kaynaklanıyor" diyen Dr. Kaplan, bu kişilerin sabah ile öğle arasındaki saatlerde, özellikle nemin yüksek ve güneş ışınlarının dik olduğu zaman dilimlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Artan sıcaklıkların, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini bozduğunu, derideki damarların aşırı genişlemesine ve fazla terlemeye bağlı olarak kan dolaşımının olumsuz etkilendiğini belirten Dr. Kaplan, bu durumun beynin yeterince kan ve oksijen alamamasına yol açabildiğini ifade etti.

Özellikle nem oranının yüksek olduğu zamanlarda, terlemenin azalmasıyla birlikte vücut ısısının tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini kaydeden Kaplan, bu gibi durumlarda şuur kaybı, epilepsi (sara) nöbeti, beyin kanaması, anevrizma patlaması ve hatta beyin damarlarında tıkanmaların görülebileceğine dikkat çekti.

Açık havada yapılan sporun da sıcaklık ve nem göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kaplan, "Spor yapmak isteyenler için en uygun saatler sabahın erken saatleri ya da akşam serinliğidir. Aksi halde sıcak hava, vücutta denge bozulmalarına neden olabilir" dedi.