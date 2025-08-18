Sıcaklarda ağzınıza sürmemeniz gereken içecek! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Yüksek kafein, taurin ve guarana gibi uyarıcı maddeler içeren bu içeceklerin, özellikle sıcak havalarda kalp sağlığı üzerinde ölümcül etkiler yaratabileceği belirtildi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, enerji içeceklerinin özellikle gençler ve kalp rahatsızlığı olan bireyler için ciddi riskler oluşturduğunu ortaya koydu.

Kardiyoloji uzmanları, enerji içeceklerinin kontrolsüz tüketiminin kalp ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini ve kalp krizine yol açabileceğini ifade ederek, "Enerji içecekleri, geçici bir enerji hissi verse de kalp hızını artırarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle sıcak havalarda, vücudun sıvı kaybı yaşadığı durumlarda bu içeceklerin tüketimi riskleri katlıyor. Kalp hastalarının ve gençlerin bu içeceklerden tamamen uzak durmasını öneriyoruz" dedi.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin özellikle gençler arasında yaygınlaştığını ve bu durumun alarm verici olduğunu vurgulayarak, "Bilimsel çalışmalar, enerji içeceklerinin yüksek kafein ve uyarıcı madde içeriğinin kalp ritim bozukluklarına, hipertansiyona ve hatta ani kalp durmasına yol açabileceğini kanıtladı. Sıcak havalarda bu içeceklerin tüketimi, kalbin üzerindeki yükü artırarak riskleri daha da büyütüyor" diye ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ALARM VERİYOR

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nde Dr. Jonas Dörner liderliğinde yapılan bir araştırma, enerji içeceklerinin tüketiminden sadece bir saat sonra kalp kasılmalarının güçlendiğini ve bu durumun ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini gösterdi.

Dr. Dörner, "Enerji içeceklerinde kafein oranı, kahve veya koladan üç kat fazla. Bu, hızlı kalp atışı, çarpıntı ve kan basıncı yükselmesi gibi ciddi yan etkilere yol açabilir" diyerek özellikle sıcak havalarda bu içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian’ın 51 ülkeyi kapsayan araştırması ise enerji içeceklerinin ve şekerli içeceklerin her yıl 184 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Circulation dergisinde yayımlanan bu çalışma, yüksek kafein ve şeker içeriğinin kalp krizinden diyabete kadar birçok sağlık sorununu tetiklediğini kanıtladı.

Sıcak havalarda dehidrasyon riskinin artması, bu içeceklerin zararlı etkilerini daha da artırdıç

SICAK HAVALARDA EKSTRA RİSK: DEHİDRASYON VE KALP YÜKÜ

Kardiyoloji uzmanları, sıcak havalarda vücudun sıvı kaybının kalp üzerindeki yükü artırdığını ve enerji içeceklerinin diüretik etkisiyle bu durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Uzmanlar, "Yüksek kafein içeriği, kalp damarlarında kasılmaya yol açarak koroner kalp hastalığı ve ritim bozukluğu olan kişilerde ciddi sorunlara neden olabilir. Sıcak havalarda bu içecekler, dehidrasyonu artırarak kalbi daha fazla zorlar" dedi.

ALTERNATİF ÖNERİLER: DOĞAL YOLLARLA ENERJİ

Uzmanlar, enerji içecekleri yerine daha güvenli alternatifler önerdi. Uzmanlar, "Uyanık kalmak için kahve ve bol su tüketimi gibi doğal yöntemler tercih edilmeli. Enerji içeceklerinin bilimsel bir faydası yok, ancak zararları açıkça ortada" diyerek sağlıklı bir yaşam tarzının önemine dikkat çekti.

Düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin, sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın en etkili yolları olduğu belirtildi.

GENÇLER VE KALP HASTALARI İÇİN ACİL ÇAĞRI

Enerji içeceklerinin kolay erişilebilirliği, özellikle gençler arasında yaygın tüketimi artırdı. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin özellikle kalp hastaları, hipertansiyonu olanlar ve genetik ritim bozukluğu riski taşıyan bireyler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yapılan bir araştırma, enerji içeceği tüketen gençlerde uyku sorunları ve stres artışı gibi sorunların kalp sağlığını uzun vadede olumsuz etkilediğini gösterdi.

BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART

Kardiyoloji uzmanları, sıcak havalarda enerji içeceklerinin tüketiminin sınırlandırılması, özellikle risk grubundaki bireylerin bu içeceklerden tamamen uzak durması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme, kalp sağlığını korumanın en güvenli yolları olarak öne çıktı.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin masum görünümüne aldanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.