Sıcaklarda bebek cildi nasıl korunmalıdır?

Yaz aylarında bebeklerdeki en fazla görülen rahatsızlık pişiktir. Bu oluşumu engellemek için mutlaka ama mutlaka bebeğinizin bezini sıkça değiştirmelisiniz.

O bölgeleri ne kadar kuru kalırsa o kadar iyi olacaktır. Pişik kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Bebekler kesinlikte güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Saat 17.00’den sonra gölgede dışarı çıkabilirsiniz.

Güneşe çıkarken giyeceği kıyafetler mutlaka pamuklu ve açık renkte olmalıdır. Nefes alan kumaşlar kullanılmalı cilde en faz 30 koruma faktörlü güneş kremi sürülmelidir.

Havuz ya da denize soktuysanız hemen ardından duş aldırmalısınız.

Havuz yerine deniz tercih edilmesi doğru olacaktır.

Özellikle yeni doğan bebeklerin elleri soğuk olur e anne babaları da onları ısıtmak için kalın eldiven kullanır. Bu yanlıştır. Bebekler kalın giydirilmemelidir.

Çok fazla terleyeceğinden dolayı sıkça üzerindekilerin değiştirilmesi gerekir.

Günde bir kez mutlaka banyo yaptırılmalıdır.

Bebeğinizin kıyafetlerini sizinkilerle birlikte asla yıkamayın.