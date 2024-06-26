Sıcaklarda et ve tavuk yemek sağlıklı mı? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Sıcak yaz aylarında serinlemek için soğuk yiyecek ve içecekleri tercih etmemiz doğal bir eğilim olduğu biliniyor. Ancak, et ve tavuk gibi protein kaynakları da dengeli bir beslenme için oldukça önemli olduğunun altı çizildi.

Peki, sıcak havalarda et ve tavuk tüketmenin sağlık açısından sakıncaları var mı? Uzmanlar ne diyor? İşte detaylar…

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz:

"Sıcak havalarda et ve tavuk tüketmek, dengeli bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir. Proteinler, kas kütlesini korumaya ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Yeterli protein almak, özellikle sıcak havalarda enerji ve dayanıklılık için de önemlidir."

Diyetisyen Ebru Çelik:

"Sıcak havalarda et ve tavuk tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Örneğin, yağlı et ve tavuk yerine yağsız veya az yağlı türleri tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, etleri iyice pişirmek ve taze sebzelerle birlikte tüketmek de önemlidir."

Prof. Dr. Sevinç Yücecan, tavuk etinin optimal beslenmede önemli bir yeri olduğunu ve daha az yağlı olması nedeniyle kırmızı ete göre tercih edilebileceğini belirtti.

Ayrıca Yücecan, doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha az olması nedeniyle sağlıklı beslenme önerilerinde tavuk etinin daha çok yer aldığını ifade etti.

Prof. Dr. Perihan Arslan, tavuk etinin iyi kalite protein kaynağı olduğunu ve daha az doymuş yağ içerdiğini, bu nedenle sağlıklı beslenme için önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Prof. Dr. Taner Demirer'in çalışmaları, beyaz et tüketimi ve kanser insidensi arasında birçok epidemiyolojik çalışmada değerlendirilmiş ve çoğu çalışmanın fazla beyaz et tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki ortaya koyamadığını gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

2018 yılında "Appetite" dergisinde yayımlanan bir araştırma sıcak havalarda protein tüketiminin metabolizma hızını ve enerji harcamasını artırdığını gösterdi.

2019 yılında "Nutrition Reviews" dergisinde yayımlanan bir derleme yüksek proteinli diyetlerin sıcak ortamlarda performansı ve dayanıklılığı artırabileceğini gösterdi.

Yapılan araştırmalar, sıcak havalarda özellikle et ve tavuk gibi gıdaların bakteri ve parazitlere maruz kalmadan tüketilmesi gerektiğini gösterdi.

Bakterilerin bulantı, kusma, karın ağrısı ve kanlı ishal gibi belirtilere yol açabileceği ve bu durumda vakit geçirmeden doktora başvurulması gerektiği belirtildi.

SICAK HAVALARDA ET VE TAVUK TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

-Yağlı et ve tavuk yerine yağsız veya az yağlı türleri tercih edin.

-Etleri iyice pişirin.

-Etleri taze sebzelerle birlikte tüketin.

-Bol su için.

-Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

-Aşırı egzersiz yapmaktan kaçının.

Sıcak havalarda et ve tavuk tüketmek dengeli bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir.

Yağsız veya az yağlı et türlerini tercih ederek, etleri iyice pişirerek ve taze sebzelerle birlikte tüketerek sıcak havalarda da et ve tavuktan faydalanabilirsiniz.

Bol su içmeyi ve güneş ışınlarından korunmayı da unutmayın.