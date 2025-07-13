Sıcakların kurtarıcısı: Hem serinletiyor hem sağlıklı

Yaz aylarında kavurucu sıcaklıklarla mücadele eden Diyarbakırlı vatandaşların vazgeçilmezi meyan kökü şerbeti oldu. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu şehirde, bu geleneksel içecek hem serinletici etkisiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

Yüzyıllardır bölgede tüketilen meyan kökü şerbeti, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı, bağışıklığı destekleyici ve ferahlatıcı etkileriyle bilinen şerbet, özellikle sıcak saatlerde Diyarbakır sokaklarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, sıcak havalarda susuzluklarını gidermek ve serinlemek için buz gibi meyan şerbetine yönelirken, şerbet satıcıları da yoğun talep nedeniyle işlerinde artış yaşandığını belirtiyor. Geleneksel lezzetleriyle bilinen Diyarbakır'da meyan kökü şerbeti, yazın en çok aranan doğal içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.

Sur ilçesi Gazi Caddesinde meyan kökü şerbeti satışı yapan Keko lakaplı esnaf, 38 yıldır bu şerbeti yaptığını ve sadece Diyarbakır'a özgü olduğunu söyledi. Keko lakaplı esnaf, "Bildiğiniz gibi Diyarbakır bayağı sıcaktır ama bunun bir bardağını içtiğin zaman serinliyorsunuz. Faydaları da çoktur. Mideye, böbreğe, bağırsağa ve şeker hastalıklarına bire birdir. Meclise kadar götürmüşüm. Türkiye'nin hemen hemen her yerine götürüyoruz bu şerbeti. Yalnızca Diyarbakır'a özgüdür. Bazı illerde de yapıyorlar ama Diyarbakır şerbeti kadar kimse yapamaz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Abdullatif Sürer, bu şerbetin Diyarbakır'da çok meşhur olduğunu belirterek, "Şerbetimizi içtik ve serinledik" dedi.